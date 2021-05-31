Доллар в диапазоне 28–29 грн: правительство сформировало макропрогноз на три года

Начиная с 2023 года, экономика будет расти на 5% ежегодно, заверяет Кабмин.

Правительство утвердило Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022–2024 годы и бюджетную декларацию на эти годы. Трехлетняя декларация впервые утверждена в Украине. Наличие этого документа является необходимым условием внедрения среднесрочного бюджетного планирования, которое проводят более чем в 100 странах мира, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Некоторые основные положения бюджетной декларации на 2022–2024 годы:

дефицит бюджета сократится вдвое и вернется к плановым 3% уже с 2023 года;

государственный долг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП;

рост реальных зарплат будет составлять 8–10% в год;

инфляция вернется к цели в 5% в 2023 году, а в 2022 она составит 6,2%.

будет обеспечена макроэкономическая стабильность, а курс доллара ожидается в коридоре 28–29 грн.

"Благодаря проведенным реформам уже в 2023 году мы сможем выйти на устойчивый тренд роста экономики фактически на 5% ежегодно", – заверил Шмыгаль.

Как сообщил Минфин, в бюджетной декларации содержатся предложения по изменениям в Налоговый кодекс, которые "станут ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета".

Отметим, что бюджетная декларация – это видение правительством бюджетной политики. Она определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта государственного бюджета.

Напомним, в середине мая Минэкономики составило новый макропрогноз, который был направлен в различные органы власти, на нем основана и трехлетняя бюджетная декларация. В прогнозе ухудшены ожидания роста реального ВВП в 2021 году: с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

В январе – феврале реальный ВВП Украины сократился на 2,8% в годовом измерении. Аналогичный показатель по итогам января был 2,6%.