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Экономика Сегодня, 21:5740
Иностранцы продают доллар под покупку ОВГЗ, гривня укрепляется

Валютная неделя на межбанке началась с удешевления доллара: 7 июня его курс опустился на пять копеек и остановился вечером в рамках 27,20-27,21 грн/$.

На наличном рынке наблюдалось более значительное курсовое движение. На продаже "американец" подешевел на 5-10 копеек, а на покупке - на 8-10:

  • до 27,20-27,35 грн/$ - на продаже;
  • до 26,95-27,12 грн/$ - на покупке.

В кассах продолжает доминировать валютная продажа. Особенно в трех областях: Одесской, Днепропетровской и Харьковской.

Оптовые цены наличного рынка просели с 27,20-27,25 грн/$ до 27,13-27,17 грн/$.

"Ситибанк" раскачал межбанк

Торговля на межбанке напоминала американские горки. Их направлял и вел Нацбанк, который трижды за один день выходил на рынок и купил рекордный объем валюты с февраля. Главным продавцом доллара стал "Ситибанк".

Объем сделок на Bloomberg поднялся с $145 млн до $152 млн.

"С утра шел вал продаж американской валюты. Продавали все: и госбанки, и нерезиденты, и все остальные. Потом в основном продавали иностранцы, которые готовятся завтра покупать новые выпуски ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Минфин выводит долгосрочные бумаги, пятилетки. Валютный курс рухнул до 27,17 грн/$. А под вечер кто-то вышел с покупкой не очень большой суммы, около  $10 млн, и задрал котировки наверх под закрытие торгов", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Стартовал межбанк трехкопеечным снижением (по сравнению с пятничным закрытием) - на 27,21-27,23 грн/$, и сразу покатился вниз. Уже через час торги ушли на 27,17-27,19 грн/$, и валюту выкупал Нацбанк. Это было его первое появление на рынке. На какое-то время гривна перестала укрепляться и рынок остановился. Но потом активную валютную распродажу начал "Ситибанк". Тогда Национальный банк вышел на межбанк во второй раз и выкупил самую крупную партию валюты - $50 млн. Рынок не был способен поглотить такой объем, это было под силу лишь НБУ. Поэтому он диктовал курс и котировки ушли на 27,17 грн/$.

В последний раз столь крупные покупки регулятора происходили еще в феврале 2021 года, поэтому рынок на мгновение впал в небольшой ступор. Чтобы привести казначеев в чувство, Нацбанк очень быстро сделал третью за день заявку на покупку - поставил 27,16 грн/$. Это всех отрезвило. Стало ясно, что таким образом НБУ показал ценовое дно, ниже которого котировки не должны идти. По этой цене не было фактических покупок и чиновники уже ничего не купили.

Последняя курсовая раскачка на межбанке произошла уже по самый вечер. Казначеи говорят, что устроили ее снова-таки иностранцы, которые неожиданно вышли под закрытие торгов, чтобы купить $10 млн. Наверняка этот доллар не очень нужен был покупателям, и его взяли только для того, чтобы поднять курс наверх. Это уже игра.

Так поступают спекулянты: повыше поднимают цену доллара с вечера, чтобы утром межбанковская торговля начиналась подороже.

Нацбанк подпитал резервы

По итогам дня Национальный банк купил себе в золотовалютные резервы $70 млн:

  • $20 млн - по 27,19 грн/$;
  • $50 млн - по 27,17 грн/$;
  • $0 млн - по 27,16 грн/$.

Что оказалось как никогда кстати именно сегодня: в понедельник появился отчет Нацбанка о сокращении его золотовалютных резервов по итогам мая на 0,6% (до 27,8 млрд).

"Проявление активности нерезидентов формирует мощную поддержку гривне, но это (крепкая гривна - Ред.) начинает угнетать экспортеров, поэтому Нацбанк выходит с выкупом избыточного предложения валюты. Цены на наше экспортное сырье остаются высокими, что тоже играет в пользу крепкой гривны. А нефть около $71-72 за баррель сорта Brent, но пока этот момент нивелируется", - прокомментировал "Стране" ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Что дальше будет с курсом

Завтра Министерство финансов размещает один выпуск валютных гособлигаций (сроком обращения один год) и шесть видов бумаг в гривне: полгода, год, полтора года, два года, три года и пять лет. Казначеи допускают крупные объемы привлечений в госбюджет - более 10 млрд грн. Ожидается, что иностранцы будут активно скупать пятилетки.

Поэтому валютные продажи на межбанке могут продолжиться. Тем не менее, на завтра, 8 июня, финансисты дают разные курсовые прогнозы. Многие ждут нового удешевления валюты.

"Завтра межбанк может снова тестировать уровни в 27,16-27,17 грн/$ и рваться на 27,0 грн/$. Нацбанк опять может пополнять свои золотовалютные резервы", - считает Василий Невмержицкий.

Однако есть и те, кто продолжает верить в курсовой отскок.

"В отличие от предыдущих дней, когда гривна закрывалась на максимумах, сегодня было снижение и отскок к уровням открытия. Это говорит о том, что тенденция по укреплению нацвалюты, как минимум, замедлится, а возможно, мы увидим попытку разворота. Или временной стабилизации около 27,20-27,30 грн/$, пока не будет нового залива валюты или других идей для движения", - допустил Андрей Шевчишин.

Евро поднялся на инфляции в США

Курс евро на мировом рынке целый день двигался в разные стороны. Но в итоге победила европейская валюта: ее курс поднялся с $1,2170/€ до $1,2196/€ после торговли в рамках $1,2145-1,2202/€.

Поначалу евро проседал из-за отчета Германии о сокращении в апреле объема производственных заказов на 0,2% после роста месяцем ранее на 3,9% (прогнозировалось повышение показателя на 1%). Его активно сбрасывали до обеда.

Но затем появился прогноз о росте годовой инфляции в США по итогам мая: с 4,2% до 4,7%. И инвесторы снова стали продавать доллар и покупать европейскую валюту. Благодаря чему она и обошла "американца" по итогам дня.

В Украине наличный курс евро опустился на 10 копеек:

  • до 33,10-33,30 грн/€ - на продаже;
  • до 32,65-32,90 грн/€ - на покупке.
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