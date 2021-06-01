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Экономика Сегодня, 20:3737
Еще ближе к отметке 27 грн/$ стала гривня на межбанке

Курс гривни на межбанковских валютных торгах во вторник, 8 июня, прибавил в весе на 11 копеек.

Национальный банк Украины тоже укрепил курс нацвалюты на 9 июня по сравнению с текущим, только на меньшую сумму - две копейки. 

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

По информации дилеров коммерческих банков, на которых ссылается агентство, на межбанке курс вырос с 27,22 гривен за доллар США до 27,11 гривен/$1. Котировки нацвалюты к закрытию торгов вечером составили 27,10-27,12 гривен/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке во вторник поднялся с 27,20 гривен/$1 в понедельник до 27,19 гривен/$1 .

Регулятор укрепил курс нацвалюты на 9 июня с 27,1923 гривен/$1 до 27,1764 гривен/$1.

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