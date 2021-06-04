 

К росту в ожидании восстановления спроса вернулись мировые цены на нефть

Экономика Сегодня, 20:4328
К росту в ожидании восстановления спроса вернулись мировые цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник, 8 июня, укрепили позиции после предыдущей сессии, но все еще не дотягивают пика в $72,25 за баррель, которые наблюдались в начале недели.

Как передает Интерфакс, стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $71,61 за баррель, что на $0,12 (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,56 за баррель, что на $0,33 (0,48%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов оба контракта дешевели. Давление на рынок оказывали данные о падении импорта КНР до пятимесячного минимума в мае. Согласно опубликованным в понедельник данным, Китай в мае импортировал 9,69 млн баррелей нефти в сутки, что на 14,6% ниже, чем годом ранее. В апреле импорт составил 9,86 млн б/с.

Трейдеры также ожидают исхода переговоров между Ираном и мировыми державами в Вене по поводу ядерного соглашения, которые начнутся в четверг. Сделка может привести к увеличению добычи республики на 500 тыс. баррелей в сутки, но многие аналитики не рассчитывают на достижение соглашения до президентских выборов в ИРИ на следующей неделе, пишет Trading Economics.

В то же время на рынке сохраняется уверенность в улучшении перспектив спроса благодаря вакцинации от коронавируса, которая позволяет людям больше путешествовать, пишет Bloomberg.

Восстановление нефтяных цен после падения, вызванного вспышкой коронавируса, несколько раз приостанавливалось, но цены обычно возвращались к росту на фоне повышения спроса. Однако новые вспышки COVID-19 в Азии и Латинской Америке напоминают о том, что восстановление будет неравномерным.

"С точки зрения спроса хорошие новости заключаются в том, что локдауны смягчаются, - сказал главный энергетический аналитик ABN Amro Ханс ван Клиф. - Однако ОПЕК+ не спешит увеличивать добычу и поставки на рынок, поскольку неизвестно, вернется Иран или нет".

Между тем трейдеры активно покупают колл-опционы на нефть Brent и WTI с ценой исполнения $100 за баррель и сроком действия до декабря 2022 года, пишет The Wall Street Journal. Цены не поднимались до этого уровня с 2014 года.

Также отмечается, что Всемирный банк улучшил свой прогноз роста мирового ВВП в текущем году. Согласно июньскому обзору "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP), мировой ВВП в 2021 году увеличится на 5,6%. Это самые высокие пострецессионные темпы повышения за 80 лет.

В январском GEP ВБ прогнозировал рост мировой экономики на 4% в текущем году.

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