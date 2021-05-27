Впервые в году доллар опустился ниже психологической отметки в 27 гривен

Во вторник, 15 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам.

По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро снова подешевели.

Об этом гласят данные на сайте финансового регулятора.

Во вторник американская валюта подешевела на пять копеек и опустилась ниже так называемой "психологической отметки" в 27 грн/1 доллар. Отметим, что курс ниже 27 грн/$ был достигнут впервые в этом году (17 августа 2020-го доллар стоил 26,77 гривен).

Евро сегодня стоит 33,70 грн. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем валюта упала в цене на девять копеек.