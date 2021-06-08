 

К $73 за баррель возвращаются мировые цены на нефть

Экономика Сегодня, 20:2140
К $73 за баррель возвращаются мировые цены на нефть

В четверг, 17 июня, в ходе торгов, мировые цены на нефть эталонных марок снижаются. Давление на рынок оказывает рост курса доллара США, который приводит к подорожанию сырьевых товаров для инвесторов, использующих другие валюты.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".  

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 КСК в четверг составляет $73,08 за баррель, что на $1,31 (1,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $70,96 за баррель, что на $1,19 (1,65%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов в четверг 0,74%. Накануне председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что регулятор начал обсуждать сокращение программы выкупа активов.

"Неожиданный шаг ФРС в сторону ускорения нормализации денежно-кредитной политики застал нефтяной рынок врасплох", - отметила аналитик Oanda Софи Гриффитс.

Но, по словам эксперта, "укрепление доллара США не может помешать недавнему значительному ралли нефти".

Аналитики Citigroup также считают, что прогноз для нефтяного рынка остается позитивным. Они полагают, что Brent вскоре может подорожать до $80 за баррель. Отложенный спрос на поездки, который реализуется благодаря вакцинации от коронавируса, поддержит потребление топлива этим летом.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,4 млн баррелей.

"Вчерашняя официальная статистика по рынку нефти США свидетельствует о фундаментальной силе. Нефтехранилища опустошаются, активность нефтеперерабатывающих заводов возвращается к нормальному уровню, потребление бензина приближается к историческим максимумам, а импорт растет на фоне медленного роста внутреннего производства", - сказал аналитик Julius Baer Норберт Рюкер.

При этом эксперт отметил, что "активность производителей сланцевой нефти в США преодолела точку, когда производство переходит от стагнации к росту, что должно стать заметным в ближайшее время".

По словам сырьевого аналитика Commerzbank Йогена Вейнберга добыча нефти в США достигла максимальных с мая 2020 года 11,2 млн баррелей в сутки.

"Скорость, с которой растет добыча в США, будет диктовать направление нефтяных цен в среднесрочной перспективе. Если производство в США восстановится быстрее, чем ожидалось, это подорвет способность ОПЕК+ влиять на цены", - добавил он.

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