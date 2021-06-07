Неожиданная распродажа "Укравтодора" обвалила доллар в пятницу. Что будет с курсом после Дня Конституции

Неожиданная распродажа "Укравтодора" обвалила доллар в пятницу. Что будет с валютным курсом после Дня Конституции

В конце недели валютчики развернули рынок и обвалили доллар: 25 июня его курс обвалили сразу на 22 копейки, и межбанк закрылся в диапазоне 27,33-27,34 грн/$.

Наличный рынок на все это мало отреагировал, там цены на американскую валюту откатились лишь на 5 копеек:

до 27,40-27,65 грн/$ — на продаже;

до 27,10-27,35 грн/$ — на покупке.

Банкиры сообщили о резком снижении валютного спроса со стороны населения. Люди перестали раскупать валюту, вероятно следят за кульбитами на безналичном рынке.

Межбанк целый день удивлял и шокировал даже искушенных казначеев. Еще вчера там не хватало доллара и Нацбанк продажами из золотовалютных резервов (до $70 млн) спасал ситуацию. А сегодня на рынок неожиданно для многих полился валютный поток, и НБУ выходил на торги, чтобы выкупить излишек.

Излишек, надо сказать, не маленький — порядка $150 млн. Именно столько по подсчетам финансистов купил Национальный банк. А объем торгов подскочил с $226 млн до $345 млн.

"Главным событием сегодня стала продажа долларов, которые "Укравтодор" привлек от размещения своих еврооблигаций. Часть этих средств оказалась на межбанке, и сильно увеличила валютное предложение, которое выкупал регулятор. Это стимулировало укрепление гривны перед трехдневными выходными", — рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Стартовал межбанк с 4-копеечного снижения курса доллара — в рамках 27,48-27,52 грн/$. Поначалу шла спокойная торговля. Рынок следил за иностранцами, а они стояли и на продаже доллара, и на покупке. Продавали валюту, скорее всего, под покупку ОВГЗ Минфина в будущий вторник, 29 июня, а покупали — под вывод дивидендов. Ими, по словам банкиров, активно занимались Ситибанк и Креди Агриколь Банк. За иностранцами двигались валютные продажи украинских экспортеров, и котировки плавно снижались: сначала на 27,46-27,48 грн/$, а затем и на 27,43-27,44 грн/$.

После на торгах началось стихийное увеличение валютного предложения — это уже был доллар "Укравтодора", который сегодня продавал государственный Укрэксимбанк. В минувшую пятницу автодорожники провели первое в своей истории размещение еврооблигаций на $700 млн (под 6,25% на 7 лет), и сегодня решили перевести часть этой суммы в гривну.

Под продажи "Укрвтодора" на рынок вышел Нацбанк и скупал валюту. Он ставил сегодня два курса — сначала 27,34 грн/$, а затем 27,33 грн/$. По разным оценкам, НБУ приобрел порядка $150 млн. В итоге межбанк закрылся на его ценовых ориентирах — 27,33-27,34 грн/$.

"Такие движения, конечно, угнетают рынок. Объем большой, и межбанк не может его самостоятельно абсорбировать. Думаю, не стоило так бомбить рынок, надо было продавать валюту понемногу без шоков. Тем более еще в пятницу перед большими выходными", — прокомментировал "Стране" происходящее руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В тоже время заливание крупной валютной суммы немного охладило пыл спекулянтов, которые играли на подорожание доллара всю неделю, и немного успокоило иностранцев, скупавшихся под дивиденды.

При этом крупное вливание спровоцировало еще больше вопросов на будущее. Прогнозирование изменения курса доллара стало еще сложнее, поскольку на рынке нет информации о планах по дальнейшей продаже валюты "Укравтодора". В его распоряжении должно было остаться еще порядка $550 млн (с учетом продажи около $150 млн), и неясно будет ли он их конвертировать в ближайшее время.

Дополнительные поступления валюты на межбанк — хорошая новость. Но если она будет приходить стихийно, то будет поступать в основном в золотовалютные резервы Нацбанка. На рынке мало что будет оставаться.

С оглядкой на продажи "Укравтодора" и предстоящее размещение 6 выпусков ОВГЗ во вторник, казначеи допускают укрепление гривны на будущей неделе. Но все же напоминают о рисках и новостях, которые продолжат давить на рынок.

"Если убрать фактор "Укравтодора", то котировки должны вернутся к 27,5 грн/$. Иностранцы остаются "темной лошадкой": они на паузе и их активизация конечно приведет к более активной раскачке рынка. Цены на зерно на мировом рынке падают, а нефть дорожает — это не в пользу гривны. К тому же "Нафтогаз" начал закачивать газ в хранилища, то есть будет покупать доллар, что также может давить на межбанк. Еще интервью Президента Зеленского, новости от Совета нацбезопасности и обороны, ситуация на Донбассе и первые случаи "Дельта" штамма коронавируса в Украине — все эти новости будут перевариваться рынком", — считает Шевчишин.

Открытие межбанка во вторник ждут в рамках 27,29-27,33 грн/$. А дальше допускаются разные варианты в зависимости от планов "Укравтодора" по валютной продаже и иностранцев по покупке/продаже: как движение на 27,20 грн/$, так и возврат к 27,50 грн/$.

Германия поднимает евро

На мировом рынке уверенно поднимался курс евро: с 1,1946/€ до 1,1973/€ после биржевой торговли в рамках $1,1927-1,1975/€.

Трейдеры очень хорошо восприняли отчет из Германии по росту в июле индекса доверия потребителей к экономике страны с минус 6,6 пункта до минус 0,3 — это лучший показатель с августа 2020 года. И выше прогноза, который был на уровне минус 4 пунктов.

"Потребители получают надежду на возобновление сезона отпусков, которая дает им возможность потратить свои деньги. К тому же еще больше людей вернулись к работе, в связи с чем покупательская способность растет", — прокомментировал настроения изданию Wall Street Journal главный экономист Union Investment Йорг Зойнер.

На этой волне продавали доллар и покупали европейскую валюту, котировки которой подросли.

В Украине же наличный курс евро опустился в среднем на 5-10 копеек: