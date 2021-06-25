В пятницу торги на межбанке завершились ослаблением гривни

В пятницу, 2 июля, курс гривни на межбанковском валютном рынке ослаб до 27,400 грн/$1 с 27,3650 грн/$1 в четверг.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно их данным, котировки национальной валюты на закрытии торгов составили 27,39-27,41 грн/$1.

По информации Национального банка Украины, справочный курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 27,42 грн/$1 с 27,38 грн/$1 в четверг.

Также регулятор ослабил курс гривни на 5 июля - до 27,4121 грн/$1 с 27,3841 грн/$1 накануне.