На две копейки подорожал доллар

Во вторник, 13 июля, курс гривни на межбанковском валютном рынке ослабился до 27,31 грн/$1 с 27,29 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным дилеров коммерческих банков, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,30-27,32 грн/$1.

Согласно данным Национального банка Украины, справочный курс гривни на межбанке во вторник ослабился до 27,32 грн/$1 с 27,28 грн/$1 в понедельник.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 13 июля – до 27,3216 грн/$1 с 27,2904 грн/$1 накануне.