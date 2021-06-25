Гривня подешевела по индексу Биг Мака, но улучшила позиции в общем рейтинге

Курс гривны к доллару по индексу Биг Мака подешевел на 55 копеек - до 11,5 грн с 10,95 грн зафиксированных в январе.

Об этом свидетельствуют данные издания The Economist.

В США бургер Биг Мак стоит 5,65 доллара, тогда как в Украине его стоимость составляет 65 гривен, что чуть больше, чем 2,3 доллара. Исходя из этого, по расчетам экспертов, доллар в Украине должен стоить всего 11,5 грн, тогда как сейчас курс украинской валюты составляет 27,2 грн за доллар. Таким образом, национальная валюта Украины недооценена по отношению к "американцу" на 57,7%.

В то же время гривня улучшила позиции в рейтинге самых недооцененных валют мира и оказалась на восьмом месте, хотя ранее была на пятом.

Пятерка самых недооцененных валют выглядит следующим образом:

Ливанский фунт - на 70,2%;

Российский рубль - 59,9%;

Южноафриканский рэнд - 59,6%;

Азербайджанский манат - 58,9%;

Турецкая лира - 58,7%.

Самими переоцененными валютами оказались венесуэльский боливар - на 47,7%, швейцарский франк - 24,7% и норвежская крона - 11,5%.

Индекс Биг Мака - это приведенная к единой валюте (например, доллару) стоимость этого бургера в разных странах, которая используется для определения паритета покупательной способности.

Биг Мак - самый известный продукт в сети McDonald's. К тому же, в любой стране для изготовления Биг Мака используются абсолютно идентичные ингредиенты: мясо, хлеб, сыр, салат, лук и т.д. Поэтому эксперты журнала The Economist используют один Биг Мак.