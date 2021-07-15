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Экономика Сегодня, 20:1056
До минимальной отметки за последний год опустился евро

Национальный банк Украины на вторник, 27 июля, установил официальный курс валюты еврозоны.

Он составил 31,80 гривен за евро. Это самый низкий показатель с июля прошлого года.

Данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс евро на второй рабочий день новой недели равен 31,8087 гривен за евро. Это почти на четыре копейки (-0,0363 гривен) меньше, чем курс на понедельник, 26 июля, который составлял 31,845 гривен за евро.

Официальный курс упал до годового минимума. Ниже курс был почти ровно год назад, 22 июля 2020 года. Тогда он опустился на уровень 31,67 гривен за евро.

Между тем на межбанковских валютных торгах курс евро на продаже вырос на одну копейку - до 31,84 гривен за евро. Курс евро на покупке составлял 31,82 гривен за евро.

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