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Экономика Сегодня, 20:1743
Нефть растет в цене на фоне данных о сокращении запасов топлива в США

В среду, 28 июля, стоимость нефти выросла на фоне публикации данных министерства энергетики США о снижении запасов ресурса в стране за последнюю неделю. С другой стороны рост цен ограничивают опасения трейдеров касательно штамма коронавируса "дельта" и его влияния на экономику.

Об этом сообщает портал Trading Economics.

К 17:41 по киевскому времени стоимость фьючерсов марки Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Futures составила $74,57 за баррель - это на $0,09 (0,12%) выше, чем цена на закрытие предыдущей сессии.

Тем временем стоимость фьючерсов такой же длительности для марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила $71,82 за баррель, что на $0,17 (0,24%) выше показателя предыдущей сессии.

Данные из еженедельного отчета Минэнерго США говорят о том, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,09 миллиона баррелей - до 435,6 миллионов баррелей. При этом снижение запасов топлива замечено по итогам девятой из последних десяти недель.

В то же время коммерческие запасы бензина в США снизились на 2,25 миллиона баррелей и составили 234,16 миллионов баррелей. А коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,09 миллионов баррелей, до 137,91 миллионов баррелей.

Тем временем специалисты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, запасов бензина - на 1,24 млн баррелей и запасов дистиллятов - на 700 тысяч баррелей. По данным, которыми располагает API, резервы ресурса в США за неделю, которая завершилась 23 июля, уменьшились на 4,728 млн баррелей.

В свою очередь эксперты считают, что глобальные запасы нефти будут продолжать сокращение до конца года на фоне восстановления экономик стран, которые являются крупными потребителями энергетических носителей, от последствий пандемии коронавируса. Также они утверждают, что быстрое распространение штамма "дельта" ограничит спрос к нефти в краткосрочной перспективе.

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Теги: news, новости, Украина, Нефть, 7dniv, 7dnivinfo  
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