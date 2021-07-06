 

Цель - обойти "Приватбанк" и стать лидером на кредитном рынке

Экономика Сегодня, 22:2530
Цель - обойти "Приватбанк" и стать лидером на кредитном рынке

В Украине скоро может произойти очень крупное и знаковое банковское слияние - покупка Альфа-Банком Монобанка (действует по лицензии "Универсалбанка"). Упорные слухи об этом ходят уже достаточно давно, но теперь появилась информация о том, что сделка может состояться в августе-сентябре.

Официальных заявлений на этот счет пока не звучало, однако источники "Страны" в банковских кругах заявляют, что покупка находится на финальной стадии.

В Альфа-Банке о своей покупке пока предпочитают не говорить.

"В первый раз об этом слышу", - ответил "Стране" на вопрос по покупке Монобанка/Универсалбанка генеральный менеджер, член правления Альфа-Банка Рафал Ющак.

О сделке такого уровня наверняка будут говорить акционеры после заключения всех договоров и получения всех разрешений: от Антимонопольного комитета до Национального банка.

По данным Нацбанка на 1 января 2021 года, Альфа-Банк через европейскую компанию ABH Holdings S.A. принадлежит 5-ти бизнесменам, которые имеют российское и другие гражданства, а также двум организациям. Официальный список такой:

  • Михаил Фридман (гражданство: Израиль, РФ, Великобритания) - 32,86% акций;
  • Герман Хан (Израиль, РФ, Великобритания) - 20,97% акций;
  • Алексей Кузьмичев (РФ, Кипр, Сент-Китс и Невис, Великобритания) - 16,3% акций;
  • Петр Авен (РФ, Латвия) - 12,4% акций;
  • UniCredit S.p.A. (Италия) - 9,9% акций;
  • The Mark Foundation for Cancer Research (исследование раковых клеток) - 3,87% акций;
  • Андрей Косогов (РФ) - 3,67% акций.

А Универсалбанк, на базе которого развивается проект Монобанк, по информации НБУ, принадлежит на 100% одному человеку - Сергею Тигипко. Это не единственный его банк. Еще у Тигипко есть ТАСкомбанк.

Как известно, Монобанк, который существует на базе (на лицензии) Универсалбанка, основали выходцы из Приватбанка: Дмитрий Дубилет с отцом Александром Дубилетом, Олег Гороховский, Михаил Рогальский, Вадим Ковалев, Владимир Яценко, Людмила Шмальченко.

Проект смог устоять и продолжил развиваться несмотря на репутационные риски, которые возникли после открытий уголовных дел, задержаний и объявления в розыск нескольких сооснователей Монобанка. Уголовное преследование против них осуществляется по расследованиям, связанным с национализированным Приватбанком. Речь об Александре Дубилете (бывший предправления "Приватбанка" во времена, когда им владели Боголюбов и Коломойский), Владимире Яценко, Людмиле Шмальченко.

На текущий момент Универсалбанк входит в 5-ку самых прибыльных банков страны - в январе-мае 2021 года получил прибыль на 1,4 млрд грн, и обошел по прибыльности Альфа-Банк (1,3 млрд грн).

Цель - обойти "Приватбанк" и стать лидером на кредитном рынке

Зачем "Альфе" нужен Монобанк?

Источники "Страны" заявляют, что продажа Универсалбанка может происходить только с одной целью - получить проект Монобанк вместе с его командой. Монобанк - это костяк Универсалбанк, именно он и мог заинтересовать Альфа-Банк, активно развивающий свое розничное направление, то есть обслуживание населения.

Для понимания: общий размер активов Универсалбанка за январь-май 2021 года, по данным Нацбанка, составил 42,96 млрд грн. Из них кредитный портфель физлиц - это 19 млрд грн и это Монобанк. А кредитный портфель юрлиц - лишь 2,5 млрд грн, более чем скромный показатель.

Еще Универсалбанк любит зарабатывать на ОВГЗ (облигациях внутреннего госзайма). И за 5 месяцев 2021-го довел свой портфель этих бумаг до 10,5 млрд грн. Но, как видно из отчетов в НБУ, в гособлигации вкладывается то рефинансирование, которое Универсал привлекает у Нацбанка (объем рефинансирования составил сопоставимую сумму - 10,8 млрд грн).

Кстати, Альфа-Банк придерживается похожей политики: сформировал в январе-мае 2021-го портфель ОВГЗ в размере 10,9 млрд грн, а рефинансирования Нацбанка взял на 11,1 млрд грн.

Но главное основное в Универсалбанке/Монобанке - это клиентская база, обслуживание населения с привлечением IT-технологий. Это кредитный портфель на 19 млрд грн, что и заинтересовало Альфа-Банк.

Именно Монобанк на текущий момент является главным конкурентом Альфа-Банка в рознице, если оставить за скобками государственный Приватбанк. Если составить рейтинг крупнейших кредиторов населения, то последовательность будет именно такой: первый - Приватбанк (с портфелем 45,6 млрд грн), второй - Универсалбанк (19 млрд грн) и третий - Альфа-Банк (18,4 млрд грн).

ПУМБ, Ощадбанк, ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль - все в роли догоняющих.

Цель - обойти "Приватбанк" и стать лидером на кредитном рынке

Очень сильные позиции у Монобанка и по общей клиентской базе, то есть по количеству открытых счетов физлиц. У Нацбанка на этот счет есть очень интересная статистика, правда с одной оговоркой: в ней не учтены счета Ощадбанка, который не является членом Фонда гарантирования вкладов (в отчете только данные банков-членов ФГВФЛ).

На 1 июня 2021 года в Украине было всего открыто 47,7 млн банковских счетов (без данных Ощадбанка). На первом месте по этому показателю шел Приватбанк, а на втором - Универсалбанк (Монобанк).

Десятка банков с самым большим количеством физлиц, по данным НБУ, выглядит так:

  1. Приватбанк - 22,7 млн счетов;
  2. Универсалбанк - 3,7 млн счетов;
  3. ПУМБ - 2,499 млн счетов;
  4. Райффайзен Банк Аваль - 2,495 млн счетов;
  5. Укргазбанк - 2,33 млн счетов;
  6. Альфа-Банк - 2,327 млн счетов;
  7. УкрСиббанк - 2,28 млн счетов;
  8. А-Банк - 1,9 млн счетов;
  9. ОТП Банк - 1,2 млн счетов;
  10. Банк "Пивденный" - 701 тыс. счетов.

Если посмотреть на объем денег, который люди держит на этих счетах, то в этом рейтинге после Привата будет идти уже Альфа-Банк:

  • Приватбанк - 248,9 млрд грн;
  • Альфа-Банк - 45,5 млрд грн;
  • Райффайзен Банк Аваль - 41,3 млрд грн;
  • УкрСиббанк - 32,8 млрд грн;
  • ПУМБ - 30,5 млрд грн;
  • Укргазбанк - 29,5 млрд грн;
  • Укрэксимбанк - 28,8 млрд грн;
  • Универсалбанк - 26,8 млрд грн;
  • ОТП Банк - 21,9 млрд грн;
  • Банк "Пивденный" - 12,1 млрд грн.

Но объем привлечений средств зависит уже от процентной политики каждого банка, и от его потребности в средствах. Это уже стратегия каждого банка. Для кого-то важнее наращивать ресурсную базу (активно собирать средства населения), а для кого - продажи, то есть интенсивно кредитовать население через карты и зарабатывать на этом.

Хотят обойти Приватбанк

Можно не сомневаться, что Универсалбанк/Монобанк заинтересовал Альфу активным увеличением кредитного портфеля населения. Это крупный "кусок пирога" - розничного рынка, который интересен большому банку. Универсал оказался на втором месте в этом сегменте, обойдя на одну строчку Альфа-Банк.

Особенно показательна динамика. Крупный системный Альфа-Банк, у которого более 180 отделений по всей стране, с января по июнь 2021 года, увеличил свой кредитный портфель физлиц с 18,1 млрд грн до 18,4 млрд грн, то есть на 1,7%. А Универсалбанк, у которого меньше двух десятков отделений и столько же зон самообслуживания, нарастил этот же портфель с 14,1 млрд грн до 19 млрд грн, то есть на 34,8%.

Понятно, что продажи (увеличение кредитования населению) Универсалбанку делали IT-продукты, то есть Монобанк.

Источник "Страны" сообщил, что покупка Универсала происходит с условием сохранения команды Моно.

"Скорее всего, именно команда Гороховского/Дубилета договаривалась о продаже Универсалбанка с владельцами Альфы. Конечно, Тигипко, тоже участвовал, но главной движущей силой были именно "приватовцы". Без их продуктов, новых наработок и команды Монобанк ничего не стоит. Потому они - ключевое звено. "Приватовцы" давно жаловались, что Тигипко не готов вкладываться в развитие новых продуктов, и тем самым сдерживал развитие Моно, а Альфа, судя по всему, готова тратится на новые продукты/проекты", - рассказал "Стране" председатель правления одного из крупных банков.

Считается, что Альфа-Банк интересуется Монобанком, чтобы усилить свою технологичность и удвоить клиентскую базу. Чтобы догнать и опередить государственный Приватбанк.

Эта задача только на первый взгляд выглядит невыполнимой, но если вспомнить, что сейчас кредитный портфель физлиц Универсбанка составляет 19 млрд грн, а Альфы - 18,4 млрд грн, то становится понятно, что при их сложении получится 37,4 млрд грн. А это совсем недалеко до Приватбанка, у которого этот портфель сейчас составляет 45,6 млрд грн. Особенно, при активном развитии IT-технологий, которыми славится Монобанк.

После национализации Приватбанка многие жаловались на то, что в этой структуре стали медленнее развиваться новые технологии. Потому планы Альфы по этой части вполне понятны.

В самом Приватбанке, кстати, также понимают необходимость в перестановках и перезагрузке структуры. Источники "Страны" сообщили, что в Привате этим летом идут активные увольнения среднего менеджмента (в департаментах, управлениях), и приглашаются новые кадры. Как из крупных финучреждений (Ощадбанка), так и структур поменьше (Кредитвестбанка). Что это даст - станет ясно со временем.

"Главной задачей Альфы после покупки Моно может стать передел рынка физлиц-предпринимателей, в первую очередь самозанятых ФОПов-айтишников. Это наши люди, работающие на иностранных подрядчиков, и заводящих в Украину валюту. Кроме того, развернется серьезная конкуренция за представителей малого бизнеса, нуждающихся в займах, - это кредиты до 3 млн грн", - рассказал "Стране" заместитель председателя правления крупного банка.

Ко времени перезапуска Приватбанка покупка Универсалбанка уже может состояться и его могут быстро присоединить к Альфа-Банку. Если ничего не сорвется в последний момент, то это будет крупнейшая сделка за последние несколько лет. 

За сколько Альфа-Банк купит Универсалбанк - неизвестно. На этот счет есть лишь версии: по одним оценкам, за Универсал заплатят 2 размера его уставного капитала - это 7,4 млрд грн ($274,3 млн), а по другим - даже 2,5-3 уставника, то есть 9,3-11 млрд грн ($343-411 млн).

Если же считать от размера прибыли (а она по итогам года может составить до 4 млрд гривен или же около $150 млн), то сумма покупки может быть в диапазоне от $450 млн до $1 млрд.

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Теги: news, новости, Украина, МоноБанк, Альфа_Банк, 7dniv, 7dnivinfo  
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