МВФ выделил $650 млрд на восстановление мировой экономики. Украина получит "в подарок" $2,7 млрд

В понедельник, 2 августа, Совет управляющих Международного валютного фонда поддержал решение о предоставлении $650 млрд странам-участницам. Деньги, как задумывали в фонде, помогут поддержать экономику, пострадавшую во время кризиса. Украина по этой программе должна получить $2,7 млрд.

Об этом Facebook сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Средства в рамках этой программы МВФ, направленной на укрепление мировой экономики после обусловленного коронавирусом кризиса выделяются просто так - странам не нужно будет их возвращать или выполнять какие-либо условия.

Решение о выделении $650 млрд в начале июля принял Исполнительный комитет МВФ, теперь его утвердил Совет управляющих МВФ, оно вступит в силу 23 августа.