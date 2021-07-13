Доллар подорожал на копейку

Во вторник, 3 августа, на межбанковском валютном рынке курс гривни по отношению к доллару США просел на одну копейку.

На закрытие торгов национальная валюта Украины ослабла до 26,87 грн/$1 с 26,86 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По данным дилеров, котировки национальной валюты на закрытие торгов составили 26,86-26,88 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник ослабился до 26,84 грн/$1 по сравнению с 26,83 грн/$1 в понедельник, 2 августа.

Кроме того, регулятор ослабил курс национальной валюты на среду, 4 августа, - до 26,8411 грн/$1 с 26,8168 грн/$1 накануне.