Евро в Украине подешевел на копейку, доллар в цене не изменился

В среду, 4 августа, в Украине немного подешевел евро: если вчера он стоил 31,90 грн, то сегодня его цена снизилась до 31,89 грн. Курс доллара за последний день практически не изменился.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Нацбанком Украины.

По данным НБУ, в среду доллар стоит 26,8411 грн за единицу валюты, это практически столько же, сколько и вчера, когда его стцена составляла 26,8444 грн. Евро, по информации финансового регулятора, 4 августа стоит 31,8913 грн, что на одну копейку меньше, чем вчера. Российский рубль, по данным Нацбанка, стоит сегодня 0,367 грн.