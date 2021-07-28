После снижения накануне цена на нефть снова пошла в рост, Brent - $71,35 за баррель

После снижения накануне цена на нефть снова поползла вверх в ходе волатильных торгов в четверг, 5 августа.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:48 КСК потяжелели до $71,35 за баррель (+ $0,97 или 1,38%) по сравнению с данными на закрытие предыдущей сессии, сообщает "Интерфакс-Украина".

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени на уровне $69,15 за баррель (+ $1,00 или 1,47%).

Накануне нефть существенно упала в цене после публикации данных о росте запасов топлива в США и статистике по американскому рынку труда.

По данным американского министерства энергетики, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 4 млн баррелей.

Резервы бензина в США уменьшились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 800 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики ожидали сокращения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказывает продолжающееся распространение нового штамма Covid-19 "дельта" в мире, которое вызывает у трейдеров опасения по поводу перспектив спроса на топливо, особенно в Китае, второй по величине экономике мира.

"Рост числа заражений новым штаммом коронавируса "дельта" вынуждает ряд стран по всему миру вводить новые локдауны, и подобный сценарий, вероятно, негативно скажется на спросе на топливо", - говорит старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.

Дополнительным негативным фактором для рынка стали опубликованные в среду данные исследовательской организации Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), указавшие на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.

Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики страны в прошлом месяце увеличилось на 330 тыс. Июльский рост числа рабочих мест стал минимальным с февраля.

Экономисты в среднем прогнозировали повышение показателя на 695 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест увеличилось на 680 тыс., а не на 692 тыс., как сообщалось первоначально.

В пятницу министерство труда США обнародует официальные данные о безработице в июле. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.