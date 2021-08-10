 

Доллар опустили под налоговые платежи на фоне сокращения валютных покупок

Экономика Сегодня, 21:1767
Доллар опустили под налоговые платежи на фоне сокращения валютных покупок

12 августа безналичный доллар подешевел на 5 копеек, и межбанк закрылся в рамках 26,73-26,74 грн/$. На наличном рынке валютный курс падал сильнее - на 8-10 копеек на продаже и на 5 копеек на покупке:

  • до 26,82-26,95 грн/$ - на продаже;
  • до 26,55-26,75 грн/$ - на покупке.

В кассах отмечали сокращение активности, люди стали слабее покупать валюту. Оптовые наличные курсы просели с 26,87-26,92 грн/$ до 26,83-26,85 грн/$.

Торговля межбанка постепенно выровнялась после вчерашней эйфории. Объем сделок на межбанке сократился с $243 млн до $146 млн. Нацбанк выходил на торги, и выкупил по 26,76 порядка $5 млн.

"На рынке доминировали валютные продавцы, спрос был небольшой, потому регулятору приходилось откупать излишек и сглаживать курсовые колебания. Продавали доллар и металлурги, и агросектор, и даже иностранцы. Гривна нужна бизнесу для уплаты налогов. Импортеры были не очень активны", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

"Поначалу котировки держались вверху, но быстро отступили.егодня межбанковский валютный рынок открылся на 27,77-26,80 грн/$. После утренней коррекции к 26,78-26,80 грн/$ возник избыток валюты, из-за чего курс начал снижаться сначала к 27,78-26,79 грн/$, а затем и к 26,76-26,7850 грн/$. Ближе к середине дня, на уровнях 26,75-26,76 грн/$ была замечена активность Национального банка, который выкупал доллар, из-за чего на какое время курс поднялся на 26,7650-26,78 грн/$. Тем не менее гривна продолжала укрепляться, а курс во второй половине дня дошел до уровня 26,74-26,76 грн/$. Закрытие рынка произошло на уровнях 26,72-26,74 грн/$", - сообщили "Стране" аналитики ОТП Банка.

Экспортеры рассчитывали на активные покупки доллара иностранцами, получившими от Минфина погашение по старым выпускам ОВГЗ на 10,6 млрд грн, однако те сегодня взяли паузу и не устраивали активной валютной закупки.

"Ситибанк с коллегами грамотно распределили усилия по дистанции, чтобы не устраивать скупку в один день. Начали брать доллар средними партиями еще с понедельника, и накопили клиентам, которые выходят из гривневых гособлигаций, определенный запас. Могут делать паузы в валютных покупках", - отметил "Стране" директор казначейства крупного банка.

Согласно сегодняшнему отчету Нацбанка, после погашения Минфина гривневый портфель ОВГЗ нерезидентов сократился на 3,1 млрд грн, а с начала августа - на 5,4 млрд грн. На 12 августа портфель иностранцев гривневых гособлигаций составил 99,9 млрд грн, а общий (гривна + валюта) - 100,3 млрд грн. 

Доллар опустили под налоговые платежи на фоне сокращения валютных покупок

Казначеи допускают дальнейшие покупки иностранцами доллара под вывод капиталов из ОВГЗ, однако не ждут, что эти покупки будут большими.

На финансовом рынке сегодня продолжали переваривать вчерашнюю новость о признании неплатежеспособным банка "Земельный капитал", который принадлежит бывшему министру угольной промышленности Виктору Тополову. Сегодня Фонд гарантирования вкладов физлиц завел туда свою временную администрацию. Но еще живее обсуждался свежий ресурсный отчет Нацбанка.

Из него видно, что население постепенно снимает средства с банковских счетов.

По данным НБУ, в июле гривневые депозиты физлиц в 73 украинских банках сократились на 0,4% (на 1,6 млрд грн), и достигли 426,8 млрд грн. Долларовые вклады уменьшились лишь в пересчете на гривну, за счет укрепления нацвалюты, а в долларе немного подросли (на 0,2%, до $9,7 млрд грн).

Доллар опустили под налоговые платежи на фоне сокращения валютных покупок

Сокращение вкладов не очень большое, но симптоматичное, его объяснили увеличением покупок населения.

"Главным образом это связано с восстановлением потребительского спроса. Особенно в части трат на отдых. В прошлом году многие украинцы не смогли отправиться в отпуск из-за карантинных ограничений, сформировался отложенный спрос, и в 2021-ом он выплеснулся на рынок. Это касается не только путешествий, но и других крупных трат. Положительная динамика, например, отмечается в продажах автомобилей, которые очень чувствительны к кризисным явлениям и потребительским настроениям", - рассказал "Стране" заместитель председателя правления Юнекс Банка Алексей Карчажкин.

Делать покупки сейчас выгоднее, чем хранить средства на счетах. Хотя банки с начала лета постепенно повышают ставки по гривневым вкладам:

  • на 3 месяца - с 6,90% до 7% годовых;
  • на 6 месяцев - с 7,56% до 7,82%;
  • на 12 месяцев - с 8,14% до 8,41%.

"Но даже с учетом положительной динамики ставки по вкладам ниже уровня инфляции. Это стимулирует население направлять деньги в потребление", - признал Карчажкин.

В июле Госстат зафиксировал годовой уровень инфляции на уровне 10,2%, а Нацбанк спрогнозировал удержание индекса выше 10% как минимум до конца третьего квартала.

Обычно в августе у населения доминируют девальвационные настроения, многие ждут привычного для осени удорожания доллара. Потому в сентябре ждут увеличения прироста долларовых вкладов населения. То есть наличный спрос на американскую валюту может подрастать.

При этом бизнес будет в первую очередь нуждаться в гривне, поскольку будет до 19 августа платить налоги. По предварительному прогнозу, к 20-му числу налоговики планируют собрать 27 млрд грн.

Потому большинство опрошенных "Страной" казначеев ожидает завтра нового снижения курса доллара. Старт межбанка прогнозируют в рамках 26,71-26,74 грн/$, и допускают движение в область 26,70 грн/$ или даже ниже.

Евро предсказали рост курса

На мировом рынке подорожал доллар, а евро терял позиции. Курс евровалюты отошел с $1,1747/€ до $1,1734/€ после торгов в рамках $1,1724-1,1748/€.

Рынки положительно восприняли сообщение о сокращении количества первичных заявок на пособие по безработице в США на 12 тыс. (до 375 тыс.). Отчет совпал с прогнозом аналитиков, и этого было достаточно для продажи трейдерами евро и скупки доллара.

При этом по рынку ширились долгосрочные прогнозы о подорожании евровалюты.

Валютный аналитик Commerzbank Ульрих Лейхтманн предсказал изданию Wall Street Journal подорожание евро до $1,2/€ к декабрю 2021 года, и до $1,26/€ - к декабрю 2022-го. Он мотивировал свой прогноз ожиданиями по сокращению инфляции в США (с рекордных 5,4%, которые зафиксированы сейчас) и сохранением мягкой денежной политики американского Федрезерва.

В Украине средние наличные курсы евро сегодня просели на 5 копеек:

  • 31,50-31,75 грн/€ - на продаже;
  • 31,15-31,40 грн/€ - на покупке.
Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Доллар, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Доллар в Украине подешевел на 3 копейки, а евро - на 14
Доллар в Украине подешевел на 3 копейки, а евро - на 14
10-авг-2021, 09:29
Евро в Украине подешевел на копейку, доллар в цене не изменился
Евро в Украине подешевел на копейку, доллар в цене не изменился
4-авг-2021, 10:13
Доллар подешевел на 5 копеек, а евро - на 11
Доллар подешевел на 5 копеек, а евро - на 11
7-июл-2021, 10:13
Неожиданная распродажа
Неожиданная распродажа "Укравтодора" обвалила доллар в пятницу. Что будет с курсом после Дня Конституции
25-июн-2021, 18:22
Доллар в Украине подорожал на 17 копеек, а евро - на 19
Доллар в Украине подорожал на 17 копеек, а евро - на 19
25-июн-2021, 10:06

Последние новости

21:17
Экономика
Доллар опустили под налоговые платежи на фоне сокращения валютных покупок
21:16
События
Умерла миссис Хадсон из телевизионного сериала "Шерлок"
21:14
Политика
Второй раз за неделю депутат Киевского горсовета Ковальчук опубликовал в Фейсбуке цитату из "Майн кампф"
21:12
События
К чему приведет нарастающий конфликт Польши с Западом
17:10
События
Насколько заразен и смертельно опасен штамм коронавируса Йота
17:05
События
О подозрении в выводе 20 миллионов через кредиты объявили экс-главе правления "Диамантбанка"
17:03
Политика
Обнародована официальная причина увольнения замгенпрокурора Мамедова
16:59
События
Из-за показа "Места встречи изменить нельзя" и "Д'артаньяна"
16:53
События
У сына Януковича заявили, что Генпрокуратура за 7 лет ни разу не обратилась в Россию с просьбой о его допросе
14:51
События
В Бундестаге рассказали о ключевой роли российского газа для Европы
14:50
Политика
Своего зама Мамедова с формулировкой о ненадлежащем исполнении обязанностей уволила Венедиктова
14:36
Спорт
от российского журналиста общаться с ним на украинском потребовал футболист Яремчук
12:17
События
Еще три столицы провинций захватили Талибы в Афганистане
11:49
События
Сотрудники Нацполиции подрались в Белой Церкви
11:38
События
В Украину идет прохлада с дождями
11:27
События
В посольстве Италии рассказали где в Киеве 24 августа споет знаменитый тенор Бочелли
11:26
События
Самый зрелищный звездопад года Персеиды можно увидеть сегодня ночью
11:24
События
Мужчину, который пугал прохожих сообщениями о взрывчатке задержали в правительственном квартале Киева
10:35
События
Как живут три процента землян, у которых вообще нет фантазии выясняют ученые
10:33
События
Об опасности употребления домашней консервации украинцам сообщили в МОЗ

Новости ТОП-7

В НОК Украины ответили националистам на травлю Ярославы Магучих5909
Синоптик сообщила, когда в Украину придет жара до +37 градусов4411
Тимановская продала медаль и призвала земляков уезжать из страны1350
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 августа 20211088
Когда в Украину придет долгожданное похолодание рассказали синоптики825
Как Фарион назвала Магучих "биомусором" и что ей ответили украинцы705
Рэперша Alyona Alyona прокомментировала дрифт возле памятника Хмельницкому528

Досуг

Аренда автовышки, все об автовышках
Аренда автовышки, все об автовышках
Сложно представить выполнение каких бы то ни было высотных работ без привлечения автовышки. Автовышка представляет собой грузоподъемное устройство со следующими основными конструктивными элементами: автомобильное шасси, опорно-поворотная база, стрела и люлька.
Сегодня, 18:2863
Почему светодиодные лампы лучше любых аналогов
Почему светодиодные лампы лучше любых аналогов
Светодиодные лампы массово вышли на отечественный рынок всего 7-8 лет назад, и почти мгновенно вытеснили предшественников. Быстро канули в Лету и модели накаливания, и галогеновые изделия, и даже так называемые «энергосберегающие» лампочки.
Вчера, 13:27216
Элегантная тенденция элитной флористики
Элегантная тенденция элитной флористики
Букет в коробке считается очень стильным подарком, к тому же такой букет имеет массу особых преимуществ. Цветочная композиция в шляпной коробке сейчас набирает огромную популярность, а сама коробка с флористической губкой различной формы и дизайна стала стильным аксессуаром, которым пользуются
10-авг-2021, 17:24214
Выбираем лучшие курсы английского языка в Харькове
Выбираем лучшие курсы английского языка в Харькове
Выбираем лучшие курсы в Харькове: преимущества прохождения курсов английского языка.
9-авг-2021, 21:54217
Эквайринг для онлайн-магазина – эффективный инструмент развития
Эквайринг для онлайн-магазина – эффективный инструмент развития
Еще несколько десятков лет назад заказ товаров через интернет сопровождался различными сложностями. Например, небольшой выбор способов доставки и оплаты заказа.
9-авг-2021, 21:51314
Виды и особенности жидких обоев
Виды и особенности жидких обоев
Жидкие обои (называемые также шелковыми) – популярный вид финишного облицовочного покрытия. Материал используется для косметического ремонта стен и потолков, сочетая в себе преимущества обычных бумажных обоев и декоративной штукатурки.
9-авг-2021, 14:48374

События

Умерла миссис Хадсон из телевизионного сериала "Шерлок"
Умерла миссис Хадсон из телевизионного сериала "Шерлок"
Британском Эдинбурге скончалась 84-летняя актриса и танцовщица Уна Стаббс, известная по роли миссис Хадсон в сериале "Шерлок".
Сегодня, 21:1646
К чему приведет нарастающий конфликт Польши с Западом
К чему приведет нарастающий конфликт Польши с Западом
Продолжают накаляться отношения Польши и Запада.
Сегодня, 21:1255
Насколько заразен и смертельно опасен штамм коронавируса Йота
Насколько заразен и смертельно опасен штамм коронавируса Йота
Американские ученые и сотрудники департамента здравоохранения Нью-Йорка опубликовали статью о штамме Йота.
Сегодня, 17:10113
О подозрении в выводе 20 миллионов через кредиты объявили экс-главе правления "Диамантбанка"
О подозрении в выводе 20 миллионов через кредиты объявили экс-главе правления "Диамантбанка"
Дарницкая окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему главе правления "Диамантбанка" из-за растраты в особо крупных размерах в интересах третьих лиц чужого имущества.
Сегодня, 17:0575
Из-за показа "Места встречи изменить нельзя" и "Д'артаньяна"
Из-за показа "Места встречи изменить нельзя" и "Д'артаньяна"
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в период с 30 августа по 10 сентября снова проверит "Интер".
Сегодня, 16:5990
У сына Януковича заявили, что Генпрокуратура за 7 лет ни разу не обратилась в Россию с просьбой о его допросе
У сына Януковича заявили, что Генпрокуратура за 7 лет ни разу не обратилась в Россию с просьбой о его допросе
За семь лет расследования дела против сына экс-президента Украины Александра Януковича сотрудники Офиса генпрокурора не обращались в правоохранительные органы РФ, чтобы уточнить данные о его местонахождении или вызова его на допрос. 
Сегодня, 16:53103
7 Днів