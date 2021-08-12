Почему водород не заменит транзит газа в ближайшей перспективе объяснил оператор ГТС Украины

Директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями ООО "Оператор ГТС Украины" Ольга Белькова рассказала о перспективах развития водородной энергетики в Украине.

По ее словам, водород - это будущее, но не настоящее Украины, США и ЕС. А потери от прекращения транзита газа очевидны уже сегодня.

Ее мнение приводит сайт оператора ГТС.

По словам Бельковой, нужно готовиться к циклу производства и потребления водорода, но при этом очень тщательно взвесить, за счет каких ресурсов. Включение идеи водородного будущего потенциала Украины в декларативное заявление США и Германии уже вдохновили энтузиастов этого направления. Тем не менее, пока потребности потребителей нашего региона связаны с природным газом. Кроме того, будущее водорода напрямую связано именно с природным газом, поэтому разговор должен быть не о компенсации, а о сочетании. Транзит газа по территории Украины - это залог стабильности сейчас, а водород - возможно, дополнительное будущее. Следовательно, обе направления должны дискутироваться отдельно.

По данным Bloomberg, водород составляет сегодня 0,002% общего потребления энергии. То есть это фактически точка отсчета относительно старта реализации водородного потенциала. Несколько десятилетий назад именно такая точка старта была в ветровой и солнечной генерации. И после нескольких десятилетий непрерывного развития, государственных стимулирующих программ и триллионов долларов инвестиций доля генерации из ветра и солнечной энергии сегодня на уровне лишь 2% в структуре всей мировой энергии.

Безусловно, переход на возобновляемые источники энергии - важный с точки зрения экологии и устойчивого развития. Но очевидно, что этот путь растянется на десятилетия. В оптимистичном сценарии от Bloomberg лишь в 2050 году можно надеяться на значительную долю водорода в общем потреблении энергии - на уровне 24%. В 2040 году доля может быть до 5%. В то же время природный газ уже сейчас составляет 24% всей энергии, и все прогнозы указывают на продолжение использования этого ресурса в ближайшие два десятилетия.

Украина эксплуатирует газопроводы высокого давления, поэтому оператор ГТС рассматривает транспортировку водорода только в газообразном состоянии. Есть технологии транспортировки водорода в сжиженном состоянии и в форме аммиака, но это никак не связано с транзитом и может развиваться как параллельные инновации. Чистый водород опаснее природного газа, поэтому сейчас проходят исследования о возможностях транспортировки только смеси водорода и природного газа, а не чистого водорода.

Согласно исследованию Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества органов регулирования энергетики (ACER), по состоянию на 2020 год 65% государств-членов вообще не позволяли вводить водород в газотранспортную сеть.

В большинстве регламентов по качеству газа стран - участниц исследования ACER также вовсе не упоминаются объемы водорода. Германия сообщает о высшем предельном уровне концентрации водорода при транспортировки газа в 10%, за ней следуют Франция (6%), Испания (5%) и Австрия (4%). Поэтому теперь даже при оптимистических прогнозах, в случае согласованных действий разных стран допустимые пределы водорода могут быть на уровне 10%.

Поэтому именно сохранение транзита природного газа по территории Украины является предпосылкой для начала разговора о водородной роли Украины в Европе.

Создание инвестиционных фондов, которые помогут Украине декарбонизироваться - перспективная модель. Но у каждой страны свой собственный путь. Поэтому даже в случае появления реального потенциала выработки водорода в Украине и его экспорта в ЕС мы поможем Европе, но не удовлетворим собственные энергетические потребности. Украине тоже нужен газ, и не только для потребностей населения, но и в рамках декарбонизации.

Очевидно, что водород потребует огромных инвестиций на всем протяжении цикла от производства до потребления по всей Европе. Согласно аналитическим прогнозом Bloomberg, при самом оптимистичном сценарии, для масштабирования водородной энергетики к 2050 году потребуется более 11 триллионов долларов инвестиций. Только на производство, хранение, транспортировку и необходимую инфраструктуру.

Идея, которая требует таких инвестиций, во многих странах не воспринимается. Смело можно утверждать, что большое водородное будущее не настанет в Украине и Европой до 2025 года. А после 2025 года, без достижения согласия по транзитному соглашению уже сейчас, брать на себя какие-либо обязательства по водороду тоже рискованно.

Водородная мечта никоим образом не заменит текущий газовый транзитный статус Украины и его роль для бюджета и безопасности. Украина, безусловно, рассмотрит все выгодные для себя проекты. Однако не может отказываться от собственных стратегических задач - обеспечения себя и своей промышленности ресурсом, который нужен в ближайшие 20 лет. И именно поэтому настаивает на сохранении транзита.