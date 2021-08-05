 

До трехмесячного минимума упала цена нефти марки Brent

Экономика Сегодня, 09:1331
До трехмесячного минимума упала цена нефти марки Brent

Стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже 65 долларов на лондонской бирже ICE. Последний раз нефть торговалась на этом уровне 21 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Октябрьский фьючерс на Brent стоил 64,97 доллара по данным на 00:03 21 августа по киевскому времени.

Его цена снизилась на 2,2% 19 августа Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель. Стоимость нефти WTI также упала больше чем на 2%. Она торгуется ниже 62 долларов.

Цена нефти снижается на фоне появления материалов заседания ФРС. Они свидетельствуют о намерениях регулятора свернуть программу выкупа активов уже до конца этого года.

Международное энергетическое агентство на прошлой неделе снизило прогноз спроса на нефть из-за распространения варианта Delta. ОПЕК, однако, оставила свои прогнозы спроса без изменений.

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Теги: news, новости, Украина, Нефть, 7dniv, 7dnivinfo  
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