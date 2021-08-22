В прекращении транзита газа через Украину Москва не заинтересована

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва не заинтересована в том, чтобы приостанавливать транзит газа через Украину, так как рассматривают этот вопрос исключительно в экономическом контексте.

Отметим, ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала Украину готовиться к уменьшению транзита газа и думать о зеленой энергии.

Об этом сообщает РИА "Новости" во вторник, 24 августа.

По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, руководство РФ не раз говорило, включая президента страны Владимира Путина, о том, что РФ не заинтересована в приостановке транзита газа через Украину, так как "есть контрактные обязательства".

Также Биричевский добавил, что РФ рассматривает этот вопрос в сугубо экономическом контексте.

"Мы сможем выполнять все свои обязательства (по поставкам газа в Европу - Ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину", - заявил высокопоставленный чиновник МИД РФ.