Доллар подорожал на 3 копейки, а евро - сразу на 22

Национальный банк Украины, в четверг, 26 августа, установил курс основных мировых валют.

По сравнению со вчерашними показателями доллар и евро подорожали на несколько копеек.

Об этом свидетельствует установленный Национальным банком в пятницу, 20 августа, официальный курс в Украине.

Американская валюта, по данным финансового регулятора, стоит сегодня 26,70 гривен, что три копейки больше, чем днем ранее.

Курс евро в четверг составляет 31,34 гривен за единицу валюты. По сравнению с предыдущим банковским днем евровалюта выросла в цене на 22 копейки.

Сто российских рублей стоят 36,1 грн (3,61 за 10 рублей).