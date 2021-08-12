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Экономика Сегодня, 15:0245
Эксперты предсказали замену фиатных денег криптой

Финансисты полагают, что банки достаточно болезненно отреагируют на такую "рокировку".

Недавний опрос финансистов, проведенный консалтинговой фирмой Deloitte, показал, что цифровая валюта заменит фиатные валюты в течение ближайших 5-10 лет, и что банкам не хватает времени на подготовку.

Об этом сообщает издание interestingengineering.com.

В опросе приняли участие 1280 респондентов, многие из которых занимают высокие должности в разного рода финучреждениях и хорошо знакомы с технологией блокчейна и криптовалютами в целом.

"Глобальный опрос Deloitte 2021 года подтверждает, что банки должны понять и принять, что цифровое будущее — неизбежно", — говорится в отчете. "Сегодня лидеры финансовой сферы все чаще видят будущее за цифровыми активами".

Примерно 76% респондентов заявили, что "цифровые активы послужат сильной альтернативой или даже полностью заменят национальные (фиатные) валюты в ближайшие 5–10 лет".

Если отчет точен, это будет означать, что мы находимся на пороге революции цифровых активов., что означает, что в корпорациях (и, следовательно, в современном обществе) люди, которые не готовятся к повороту, могут столкнуться с финансовыми проблемами еще до конца десятилетия. К достоинствам опроса также было отнесено несколько "препятствий для принятия цифровых активов", включая нормативные барьеры, конфиденциальность, кибербезопасность, унаследованные процессы и системы, финансовую инфраструктуру, широкое распространение и многое другое.

Примерно 47% респондентов считают, что широкое внедрение цифровых валют и активов само по себе является серьезным риском, так как вокруг них много спекуляций и мошеннических схем. Эксперты указывают, что сегодня криптомир буквально обезумел от NFT — диджитал-артисты продают свои произведения (иногда сомнительного качества) с прикрепленными невзаимозаменяемыми токенами за баснословные деньги, а криптоэнтузиасты типа Илона Маска одним твитом могут обрушить или "подкинуть вверх" курс той или иной диджитал валюты, что приводит то к скандалам, то к ажиотажу.

Еще в июле 2021 года группа специалистов по финансовым технологиям заявила, что криптовалюта заменит деньги, выпущенные центральными банками, менее чем через 30 лет, при этом 54% участников экспертной группы, насчитывающей 42-х человек, ожидают наступление "гипербиткойнизации", — т.е. момента, когда BTC займет доминирующее положение на глобальном финансовом рынке, — к 2050-му году.

"Смогут ли на самом деле биткойн и другие цифровые активы играть настолько важную роль в обществе в следующем десятилетии? Может быть. Но смогут ли они доминировать и заменить фиатную валюту в течение 10 лет? Трудно сказать, но было бы неплохо рассмотреть возможность диверсификации имеющихся активов. Мы живем во время беспрецедентных перемен и рисков, и именно тогда, когда все вокруг становится хаотичным и непредсказуемым, очень осторожное хеджирование ставок — не самый наивный поступок", — считают журналисты interestingengineering.com.

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