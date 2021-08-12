Эксперты предсказали замену фиатных денег криптой

Финансисты полагают, что банки достаточно болезненно отреагируют на такую "рокировку".

Недавний опрос финансистов, проведенный консалтинговой фирмой Deloitte, показал, что цифровая валюта заменит фиатные валюты в течение ближайших 5-10 лет, и что банкам не хватает времени на подготовку.

Об этом сообщает издание interestingengineering.com.

В опросе приняли участие 1280 респондентов, многие из которых занимают высокие должности в разного рода финучреждениях и хорошо знакомы с технологией блокчейна и криптовалютами в целом.

"Глобальный опрос Deloitte 2021 года подтверждает, что банки должны понять и принять, что цифровое будущее — неизбежно", — говорится в отчете. "Сегодня лидеры финансовой сферы все чаще видят будущее за цифровыми активами".

Примерно 76% респондентов заявили, что "цифровые активы послужат сильной альтернативой или даже полностью заменят национальные (фиатные) валюты в ближайшие 5–10 лет".

Если отчет точен, это будет означать, что мы находимся на пороге революции цифровых активов., что означает, что в корпорациях (и, следовательно, в современном обществе) люди, которые не готовятся к повороту, могут столкнуться с финансовыми проблемами еще до конца десятилетия. К достоинствам опроса также было отнесено несколько "препятствий для принятия цифровых активов", включая нормативные барьеры, конфиденциальность, кибербезопасность, унаследованные процессы и системы, финансовую инфраструктуру, широкое распространение и многое другое.

Примерно 47% респондентов считают, что широкое внедрение цифровых валют и активов само по себе является серьезным риском, так как вокруг них много спекуляций и мошеннических схем. Эксперты указывают, что сегодня криптомир буквально обезумел от NFT — диджитал-артисты продают свои произведения (иногда сомнительного качества) с прикрепленными невзаимозаменяемыми токенами за баснословные деньги, а криптоэнтузиасты типа Илона Маска одним твитом могут обрушить или "подкинуть вверх" курс той или иной диджитал валюты, что приводит то к скандалам, то к ажиотажу.

Еще в июле 2021 года группа специалистов по финансовым технологиям заявила, что криптовалюта заменит деньги, выпущенные центральными банками, менее чем через 30 лет, при этом 54% участников экспертной группы, насчитывающей 42-х человек, ожидают наступление "гипербиткойнизации", — т.е. момента, когда BTC займет доминирующее положение на глобальном финансовом рынке, — к 2050-му году.

"Смогут ли на самом деле биткойн и другие цифровые активы играть настолько важную роль в обществе в следующем десятилетии? Может быть. Но смогут ли они доминировать и заменить фиатную валюту в течение 10 лет? Трудно сказать, но было бы неплохо рассмотреть возможность диверсификации имеющихся активов. Мы живем во время беспрецедентных перемен и рисков, и именно тогда, когда все вокруг становится хаотичным и непредсказуемым, очень осторожное хеджирование ставок — не самый наивный поступок", — считают журналисты interestingengineering.com.