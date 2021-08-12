Известный финансист дал совет инвесторам, во что вкладывать деньги

Известный финансист Марк Мобиус (родился в США, но позже стал гражданином ФРГ - Ред.), основатель управляющей компании Mobius Capital Partners, выступил с необычным прогнозом для глобального рынка финансов.

По его мнению, ведущие валюты мира ждет значительная девальвация, причиной которой в итоге станут просто невиданные меры по стимуляции и поддержке, принятые регуляторами во всем мире во время пандемии.

Марк Мобиус дал совет инвесторам как следует подготовиться к обесцениванию валют. Для этого нужно перевести часть средств в золото. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg, как передает портал РБК.

По словам Марка Мобиуса, чтобы справиться с кризисом, нацбанки и правительства многих стран приняли беспрецедентные денежно-кредитные и фискальные стимулы. Учитывая "невероятное количество напечатанных денег", в следующем году валюты таких стран ждет значительная девальвация, в связи с этим, уверен Мобиус, инвесторам следует вложить в золото", то есть слитки и монеты, до 10% средств своего портфеля.

"Будет отлично иметь физическое золото, к которому вы можете получить доступ немедленно, не опасаясь того, что власти конфискуют все золото", - заверил авторитетный инвестор.