Добычи мировые цены на нефть упали почти до $70 после решения ОПЕК+ сохранить рост

В среду, 1 сентября, мировые цены на нефть эталонных марок перешли к снижению. Падать цены начали на фоне новостей из России о том, что компании РФ готовы наращивать добычу.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что российские нефтяные компании готовы наращивать добычу нефти сверх объемов и темпов, установленных сделкой ОПЕК+. "Компании спокойно восстанавливают добычу в соответствии с теми требованиями, которые до них доводят. И даже говорят, что могут быстрее и больше", - сказал он.

Нефть "быстро и резко подешевела" после этих заявлений, отмечает старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн, которого цитирует MarketWatch.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 по Киеву подешевели на 1,2% (на $0,85) - до $70,78 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 1,4% (на $0,98) - до $67,52 за баррель.

В то же время министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,17 млн баррелей - до 425,4 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 1,29 млн баррелей и составили 227,21 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,73 млн баррелей, до 136,73 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 4,4 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей и дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

При этом министры ОПЕК+ договорились сохранить текущий план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с в месяц. Таким образом, в октябре добыча будет повышена на 400 тыс. б/с.

Общее исполнение сделки в июле составило 110% в июле, включая Мексику (109% без Мексики).

Министры отметили, что хотя последствия пандемии COVID-19 продолжают вызывать некоторую неопределенность, фундаментальные показатели рынка укрепились, а коммерческие запасы нефти стран ОЭСР продолжают падать по мере ускорения восстановления.

В ходе заседания в среду приняли решение о продлении выполнения обязательств стран, ранее недосокративших объемы нефтедобычи, до декабря 2021 года. Предыдущий план предполагал, что страны-"двоечники" компенсируют недосокращенные объемы до конца сентября и представят планы компенсации до 17 сентября 2021 года.

Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 4 октября.