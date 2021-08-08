Чтобы выяснить, как украинцы относятся к бренду НБУ

Руководство Нацбанка объявило тендер на проведение всеукраинского соцопроса населения по поводу их отношения к регулятору и его деятельности.

На такое исследование НБУ заплатит почти полмиллиона гривен.

Информация об этом опубликована на ProZorro.

Аукцион для подбора подрядчика проведут 16 сентября.

Также известны вопросы, на которые хочет получить ответы НБУ:

что знает об НБУ население Украины, как воспринимает и относится;

известна ли им цель, и виды деятельности НБУ;

насколько доверяют НБУ украинцы и в чем причины доверия или недоверия;

считают ли его компетентным и честным;

что украинцы знают об экономических и финансовых функциях, которые выполняет банк.

Нацбанк желает получить социсследование за 489 тысяч гривен. Заказчик желает получить опрос не менее 2000 респондентов методом F2F (лицом к лицу).

Проведение намечено на ноябрь 2021 года, с предоставлением финального результата до конца года.