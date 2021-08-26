Доллар вновь стал дешевле 27 гривен

Курс гривни на межбанковских валютных торгах в четверг, 2 сентября, окреп на две копейки и вернулся к отметке меньше 27 гривен за доллар США.

А вот Национальный банк Украины на 3 сентября, наоборот, понизил гривню на те же две копейки.

Об этом свидетельствуют данные торгов и сайт регулятора.

По информации дилеров коммерческих банков, торговля на межбанке вчера завершилась на отметке 27,035 гривен за доллар, а сегодня - на показателе 26,965 гривен за доллар. Котировки национальной валюты к закрытию торгов составили 26,955-26,975 гривен за доллар.

Котировки евро к закрытию были 31,9632-31,9869 гривен за евро, а рубля - 0,3701-0,3707 гривен за российский рубль.

Согласно данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке 2 сентября упал с 26,94 гривен за доллар до 27,05 гривен за доллар.

Нацбанк опустил курс гривни на 3 сентября с 27,0029 гривен за доллар до 27,0247 гривен за доллар. Курс евро регулятор также повысил - с 31,9323 гривни за евро до 32,0067 гривен за евро.