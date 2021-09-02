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Экономика Вчера, 21:0961
Доллар перед выходными подорожал на 7 копеек

В пятницу, 10 сентября, курс гривни на межбанковском валютном рынке ослабился до 26,750 грн/$1 с 26,685 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Согласно их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 26,74-26,76 грн/$1.

По данным Национального банка Украины, справочный курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 26,65 грн/$1 с 26,75 грн/$1 в четверг.

Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 13 сентября – до 26,6782 грн/$1 с 26,7264 грн/$1 накануне.

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