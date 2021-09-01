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Экономика Сегодня, 21:0845
Нефть эталонных марок дорожает после сообщений о сокращении запасов в США

В среду, 15 сентября, мировые цены на нефть эталонных марок продолжают расти после выхода данных о запасах топлива в США, цены находятся на максимальных отметках с начала августа.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:38 по Киеву подорожали на 3,4% (на $2,45) - до $76,05 за баррель.

В то же время котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX)  увеличились на 3,6% (на $2,54) - до $73 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,4 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Их объем снизился по итогам седьмой недели подряд.

Резервы бензина уменьшились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 3,5 млн баррелей, бензина - на 2,2 млн баррелей и дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Днем ранее Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы нефти в Штатах за минувшую неделю уменьшились на 5,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

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