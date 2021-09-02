Новую рабочую неделю сентября гривня начала с падения на копейку

На межбанковских валютных торгах в понедельник, 20 сентября, гривня потеряла в весе одну копейку.

А вот Национальный банк Украины на вторник укрепил гривню, на такую же сумму - копейку.

Об этом говорят данные торгов и сайт регулятора.

На межбанковском валютном рынке нацвалюта ослабела с 26,675 гривен за доллар до 26,685 гривен за доллар. Котировки гривни к доллару к закрытию торгов составили 26,675-26,695 грн/$1.

Котировки по отношению к евро оказались 31,257-31,270 гривен за евро. К рублю - 0,3634-0,3638 гривен за рубль.

Согласно данным Нацбанка, справочный курс гривни на межбанке повысился с 26,72 гривен за доллар до 26,71 гривен.

Сам НБУ опустил курс нацвалюты на 21 сентября с 26,7028 гривен за доллар до 26,7072 гривен.

Национальный банка на 21 сентября также установил такие официальные курсы: