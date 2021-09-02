Новую рабочую неделю сентября гривня начала с падения на копейку

На межбанковских валютных торгах в понедельник, 20 сентября, гривня потеряла в весе одну копейку.
А вот Национальный банк Украины на вторник укрепил гривню, на такую же сумму - копейку.
Об этом говорят данные торгов и сайт регулятора.
На межбанковском валютном рынке нацвалюта ослабела с 26,675 гривен за доллар до 26,685 гривен за доллар. Котировки гривни к доллару к закрытию торгов составили 26,675-26,695 грн/$1.
Котировки по отношению к евро оказались 31,257-31,270 гривен за евро. К рублю - 0,3634-0,3638 гривен за рубль.
Согласно данным Нацбанка, справочный курс гривни на межбанке повысился с 26,72 гривен за доллар до 26,71 гривен.
Сам НБУ опустил курс нацвалюты на 21 сентября с 26,7028 гривен за доллар до 26,7072 гривен.
Национальный банка на 21 сентября также установил такие официальные курсы:
- 1 австралийский доллар - 19,2919 гривен;
- 1 белорусский рубль - 10,6914 гривен;
- 1 египетский фунт - 1,6999 гривен;
- 1 польский злотый - 6,7962 гривен;
- 1 канадский доллар - 20,7547 гривен;
- 1 молдавский лей - 1,515 гривен;
- 1 новый израильский шекель - 8,3099 гривен;
- 10 российских рублей - 3,6342 гривен;
- 1 турецкая лира - 3,0814 гривен;
- 1 фунт стерлингов - 36,4647 гривен;
- 1 китайский юань - 4,1303 гривен.