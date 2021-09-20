 

Банки поднимают курс доллара. Гривня дешевеет на фоне ожиданий по дефолту китайского застройщика Evergrande.

Экономика Сегодня, 00:0129
Банки поднимают курс доллара. Гривня дешевеет на фоне ожиданий по дефолту китайского застройщика Evergrande.

21 сентября курс доллара на межбанке поднялся на 2 копейки, и остановился в рамках 26,71-26,72 грн/$. В кассах банков наличные цены на изменились на продаже валюты, но прибавили 5 копеек на покупке. К вечеру сформировались такие диапазоны:

  • 26,75-26,90 грн/$ - продажа;
  • 26,50-26,70 грн/$ - покупка.

Банки предчувствуют дальнейшее подорожание "американца", потому готовы подороже выкупать его у населения. Люди все меньше и меньше сдают доллара в обменники, и активнее покупают его в банках. Потому оптовые наличные курсы подтянулись с 26,67-26,72 грн/$ до 26,70-26,78 грн/$.

Бизнес придерживает доллар

Экспортеры ждут выплаты Госказначейства по НДС, потому сокращают объемы продажи доллара на межбанке. Сумма сделок на Bloomberg сегодня уменьшилась со $137 млн до $123 млн - уровень ниже среднего.

Нацбанк не рискнул появиться на торгах на фоне снижения ликвидности. Казначеи считают, что покупка регулятором даже его привычного незначительного объема ($5 млн) могла бы серьезно сказаться на рынке, и спровоцировать более существенную девальвацию гривны.

"Иностранцы во вторник поставили на паузу свои валютные покупки на межбанке. Даже при этом импортеры на пару со спекулянтами смогли поднять курс доллара. Если бы шли покупки нерезидентов, то рынок ушел бы выше - в область 26,78-26,80 грн/$. А так ничего страшного еще не произошло. Но стало ясно, что экспортеры уже сократили валютные продажи из-за выплат по НДС", - рассказал "Стране" директор казначейства одного из банков.

Госказначейство сегодня отчиталось и выплате бизнесу первой порции возмещения на 372,99 млн грн. Ясно, что это только начало, но это уже сигнал, что деньги пошли. Причем, пошли раньше, чем их ожидали - первые перечисления прогнозировали лишь 23-24 сентября.

Межбанк открывался 2-копеечным подорожанием доллара - на 26,69-26,71 грн/$, и за первые полчаса торгов оказался на 26,73 грн/$ - это сегодняшний максимум. На него рынок вывели спекулянты, после чего около двух часов торговля шла в рамках 26,70-26,72 грн/$. Откат на 26,68-26,70 грн/$ произошел после обеда, но оказался временным. К вечеру котировки вернулись в область 26,71-26,72 грн/$, где финишировали.

Выжидательную позицию иностранцев по части покупки доллара объяснили сразу несколькими факторами.

"Они ждали результатов размещения Минфином новых выпусков облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), и смотрели, какие в итоге будут установлены ставки. Плюс следили за тем, как Верховная Рада будет рассматривать правительственных проект госбюджета-2022. Ну и, конечно, отслеживали эпидемиологический вопрос - Украина переходит в "желтую" зону, начинаются ограничения. Это самый большой фактор, который держит импортеров от активности на валютном рынке. А ситуация с распространением COVID-19 совсем нехорошая, особенно в регионах", - рассказал "Стране" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Много одолжить не получается

Минфин смог разместить ОВГЗ на общую сумму 5 млрд грн. Это лучше, чем на прошлой неделе (тогда получили лишь 1,2 млрд грн), но далеко до среднего уровня на 8-10 млрд грн, который фиксировался, когда гособлигации покупали не только наши банки, но еще и иностранные инвестфонды.

Как и прогнозировала "Страна", правительство смогло увеличить объем привлечений за счет размещения долларового выпуска ОВГЗ сроком обращения 2 года. Этих бумаг было продано на $86,5 млн под 3,9% годовых.

От размещения 5-ти выпусков гривневых гособлигаций чиновники получили лишь 2,69 млрд грн. Причем, по трем видам бумаг им пришлось пойти на повышение доходностей. В итоге структура размещения и ставки оказались следующими:

  • на 1,7 млрд грн размещено ОВГЗ сроком до 1 года под 11,49% (ранее - под 11,37%);
  • на 620 млн грн - на 1,2 года под 11,47% годовых (11,495% годовых);
  • на 244,6 млн грн - на 2 года под 12,34% годовых (12,09% годовых);
  • на 97,2 млн грн - на 3 года под 12,49% годовых (12,30% годовых);
  • на 17,2 млн грн - на 6 месяцев под 9,7% годовых (9,73% годовых).

Казначеи не сомневаются, что главными покупателями бумаг стали наши банки. На фоне высокой инфляции в Украине (10,2%) и сложной ситуации, сложившейся на мировом рынке на фоне скандала с ожидаемым дефолтом крупного китайского застройщика Evergrande Group. Эта тема остается одной из самых обсуждаемых не только за границей, но и у украинских финансистов.

Быть или не быть дефолту

Это главный вопрос, которым сейчас задаются эксперты: случится ли или нет 23 и 29 сентября дефолт по облигациям китайской группы. Она должна оплатить проценты на $83,5 млн по 5-летним еврооблигациям и еще купон на $36 млн по внутренним облигациям.

"Быть или не быть дефолту Evergrande - будет понятно в течение недели. Рынки учитывают этот риск заранее. Уже можно заметить на мировом рынке рост валют-убежищ (доллар США, франк, иена) против рисковых валют (евро, фунт, канадский, австралийский, новозеландский доллары)", - рассказал "Стране" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Международные рейтинговые агентства Fitch и Standard & Poor's допускали в своих прогнозам вариант с дефолтом, и его ждут очень многие. Тем не менее, мировое финансовое сообщество все же рассчитывает на контролируемый дефолт, а не хаотичный (который подразумевает отказ от уплаты долгов навсегда и дальнейшее банкротство).

"На наш взгляд, данная история не приведет к глобальным последствиям - более вероятно проведение реструктуризации, при которой другие застройщики в обмен на долю Evergrande в земельном банке заберут незаконченные проекты компании. Цель - предотвращение цепной реакции, которая могла бы обрушиться на китайскую, а затем и на мировую экономику. Последствия для экономики КНР, безусловно, будут существенными", - заверила "Страну" аналитик финансовой компании "Финам" Наталия Пырьева.

Для Украины самым страшным будет сценарий с неконтролируемым дефолтом и громким банкротством. Поскольку это может вылиться в глобальное бегство западных инвестфондов и банков с развивающихся рынков (emerging markets), и нашего в том числе. Иностранцы могут еще активнее распродавать наши ОВГЗ, и скупать доллар, девальвируя по ходу гривну.

Однако аналитики все же рассчитывают, что до этого не дойдет.

"Заметного масштабного бегства из гособлигаций и валют развивающихся стран на рынке пока незаметно. Инвесторы оценивают происходящее с девелопером как китайскую, а не глобальную историю. Мы оцениваем риски обесценивания гривни и заметного роста доходности ОВГЗ в связи с возможным банкротством Evergrande как незначительные", - заверил Вадим Иосуб.

Что будет с курсом

Пока настроения вокруг Evergrande еще не ударили по курсу гривны. Иностранцы на паузе и не кинулись активнее скупать доллар в Украине, хотя такой сценарий нельзя исключать в будущем при негативном развитии событий в Китае.

В тоже время на межбанк и на курс начали давить первые выплаты Госказначейства по НДС. Потому рынок настроен на девальвацию гривны.

Завтра, 22 сентября, старт межбанка ожидается в рамках 26,70-26,73 грн/$, с возможным движением на 26,75-26,76 грн/$.

Евро отстает от доллара

На мировом рынке минимально приподнялся курс доллара и подешевел евро с $1,1723/€ до $1,1721/€ после раскачки в рамках $1,1715-1,749/€.

Инвесторам понравился отчет из США об увеличении на 3,9% в Штатах количества новых домов, строительство которых было начато в августе, Число возведенных домов достигло 1,615 млн при прогнозе в 1,555 млн, что сочли положительным результатом.

При этом количество разрешений, выданных на американские стройки выросло на 6%, и достигло 1,7 млн. Хотя ожидался более скромный показатель - 1,6 млн.

На таком фоне доллар сегодня выглядел привлекательнее евро.

В Украине средние курсы наличного евро почти не поменялись:

  • 31,40-31,60 грн/€ - продажа;
  • 30,90-31,20 грн/€ - покупка.
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