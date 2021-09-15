 

После данных о запасах в США мировые цены на нефть эталонных марок перевалили за $75

Экономика Вчера, 21:5560
После данных о запасах в США мировые цены на нефть эталонных марок перевалили за $75

Мировые цены на нефть, после того, как накануне снизились на торгах, в среду, 22 сентября, уверенно пошли вверх.

Этому способствовала обнародованная информация об официальных данных о запасах в Соединенных Штатах.

Об этом пишет "Интерфакс".

По данным агентства, ноябрьские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:01 КСК подорожали на $1,16 (на 1,56%) - до $75,52 за баррель.

В свою очередь, котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на $1,09 (на 1,55%) - до $71,58 за баррель.

По данным еженедельного доклада министерства энергетики страны, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США на уменьшились на 3,48 млн баррелей - до 413,96 млн баррелей.

В то же время, товарные запасы бензина выросли на 3,47 млн баррелей и составили 221,62 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,55 млн баррелей, до 129,34 млн баррелей.

Специалисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,45 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,47 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил о том, что запасы нефти в Штатах за минувшую неделю упали на 6,1 млн баррелей, бензина - на 432 тыс. баррелей и дистиллятов - на 2,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,7 млн баррелей.

В то же время, API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

По информации The Wall Street Journal, трейдеры обеспокоены тем, что восстановление добычи США в Мексиканском заливе после урагана "Ида" происходит медленнее, чем прогнозировалось.

"Общие потери производства в американской части Мексиканского залива в сентябре сейчас оцениваются примерно в 790 тыс. баррелей в сутки, что выше наших ожиданий", - отмечают аналитики Rystad Energy.

В центре внимания на этой неделе также находится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Итоги двухдневного заседания Федрезерва будут обнародованы в 21:00 МСК. Центробанк также опубликует свежие прогнозы для ВВП, безработицы и инфляции в США. Кроме того, будет обнародован точечный график прогнозов (dot plot), отражающий индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок.

По итогам заседания ФРС, как надеются специалисты, прольет свет на дальнейшую судьбу масштабной программы количественного смягчения.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Нефть, 7dniv, 7dnivinfo  
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?

Новости по теме

Нефть эталонных марок дорожает после сообщений о сокращении запасов в США
Нефть эталонных марок дорожает после сообщений о сокращении запасов в США
15-сен-2021, 21:08
Ожидание шторма Николас приблизило мировые цены на нефть к максимуму за шесть недель
Ожидание шторма Николас приблизило мировые цены на нефть к максимуму за шесть недель
14-сен-2021, 19:40
Добычи мировые цены на нефть упали почти до $70 после решения ОПЕК+ сохранить рост
Добычи мировые цены на нефть упали почти до $70 после решения ОПЕК+ сохранить рост
1-сен-2021, 21:17
После снижения накануне цена на нефть снова пошла в рост, Brent - $71,35 за баррель
После снижения накануне цена на нефть снова пошла в рост, Brent - $71,35 за баррель
5-авг-2021, 22:11
Нефть растет в цене на фоне данных о сокращении запасов топлива в США
Нефть растет в цене на фоне данных о сокращении запасов топлива в США
28-июл-2021, 20:17

Последние новости

Вчера, 2021-09-22
21:55
Экономика
После данных о запасах в США мировые цены на нефть эталонных марок перевалили за $75
21:53
События
Разумков прокомментировал покушении на Шефира
21:07
Политика
Объяснять причину санкций СНБО против "Страны" ссылаясь на гостайну отказался Данилов
18:56
События
За что расстреляли известного бизнесмена в Черкассах
18:53
События
В успешные поиски стрелявших в Шефира Зеленский не поверил
18:51
События
Забившего до смерти жителя Авдеевки подполковника СБУ суд оставил под стражей
18:49
События
Набсовет "Укрзализныци" покидает Сергей Лещенко
16:14
События
Скорый перевод части регионов в "красную" зону карантина анонсировал Шмыгаль
16:12
События
Три основные версии покушения на Шефира назвали в Нацполиции
16:10
События
Кто такой Сергей Шефир, в машину которого стреляли сегодня под Киевом
14:29
События
На советника президента Сергея Шефира совершено покушение. Его водитель тяжело ранен
14:26
События
8-летние сроки и многотысячные штрафы за антисемитизм ввела Рада
14:24
События
Минобороны Литвы порекомендовало выбросить смартфоны Xiaomi и больше не покупать их
14:12
События
В России с радаров внезапно пропал с радаров военный самолет Ан-26
14:11
События
Расстрелянный мужчина в Черкассах оказался лидером ОПГ
14:04
События
Почти 700 мостов, которые требуют ремонта насчитали в Украине
14:01
События
Полицейских, которые обезвредили пермского стрелка наградил Путин
10:27
События
В результате бойни в Перми число пострадавших возросло до 43 человек
10:23
События
На Печерске в Киеве без взлома выкрали из домашнего сейфа 100 тысяч долларов
10:20
События
Миллион первому образовательному учреждению где вакцинируются все сотрудники пообещал мэр Ивано-Франковска

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 сентября 20211478
Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло в Донецкой области1264
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 сентября 20211144
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 сентября 2021975
Кто такой Сергей Шефир, в машину которого стреляли сегодня под Киевом468
Журналисты узнали имя гея, которому Наташа Королева отдала яйцеклетку за 50 биткоинов411
Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек299

Досуг

Рабочее пространство и продуктивность офиса, выбираем офисный стол
Рабочее пространство и продуктивность офиса, выбираем офисный стол
Существует мнение, что творить можно только в хаосе. На практике хаос на рабочем столе влечет за собой такой же хаос в рабочих задачах. Даже если ваша работа требует креатива.
Вчера, 18:2474
Как грамотно организовать уход за человеком преклонного возраста?
Как грамотно организовать уход за человеком преклонного возраста?
Необходимость организации ухода за пожилыми людьми основана на их основных потребностях и направлена на повышение качества их жизни.
Вчера, 12:0188
Как выбрать квартиру для покупки в новостройках Чернигова?
Как выбрать квартиру для покупки в новостройках Чернигова?
Стоит ли рассматривать вариант покупки первичной недвижимости в новостройках Чернигова?
21-сен-2021, 19:49143
Кому вы доверите свое здоровье?
Кому вы доверите свое здоровье?
Мы редко задумываемся о своем здоровье, когда ничего не беспокоит. Кажется, что организм работает, как часы, – и это в порядке вещей. Но стоит произойти мельчайшему сбою, как становится ясно, насколько мы уязвимы.
21-сен-2021, 19:21166
ТОП-3 шезлонгов-качалок для детей
ТОП-3 шезлонгов-качалок для детей
В каталогах производителей детских товаров представлено большое количество приспособлений, призванных облегчить быт молодой мамы, упростить уход за младенцев.
21-сен-2021, 18:30128
Нужна ли дополнительная защита вашему iPhone 13 Pro Max
Нужна ли дополнительная защита вашему iPhone 13 Pro Max
Счастливым обладателям нового iPhone 13 Pro Max от Apple в первую очередь стоит позаботиться о защите корпуса этого недешевого гаджета. Лучше всего с этой задачей справится хороший и качественный чехол.
21-сен-2021, 12:53168

События

Разумков прокомментировал покушении на Шефира
Разумков прокомментировал покушении на Шефира
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, которого не пригласили на встречу президента Владимира Зеленского со "слугами народа", прокомментировал покушение на убийство первого советника украинского лидера Сергея Шефира.
Вчера, 21:5358
За что расстреляли известного бизнесмена в Черкассах
За что расстреляли известного бизнесмена в Черкассах
Сегодня, 22 сентября, в Черкассах неизвестные застрелили в центре города известного местного предпринимателя Михаила Козлова.
Вчера, 18:5684
В успешные поиски стрелявших в Шефира Зеленский не поверил
В успешные поиски стрелявших в Шефира Зеленский не поверил
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение 22 сентября на его первого помощника Сергея Шефира.
Вчера, 18:5374
Забившего до смерти жителя Авдеевки подполковника СБУ суд оставил под стражей
Забившего до смерти жителя Авдеевки подполковника СБУ суд оставил под стражей
В среду, 22 сентября, состоялось судебное заседание Донецкого апелляционного суда по рассмотрению жалоб на приговор, которым подполковника СБУ Вадима Федорчука приговорили к 12 годам лишения свободы за жестокое убийство жителя Авдеевки в марте 2017 года.
Вчера, 18:5181
Набсовет "Укрзализныци" покидает Сергей Лещенко
Набсовет "Укрзализныци" покидает Сергей Лещенко
Экс-журналист, бывший народный депутат, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко уходит из набсовета "Укрзализныци".
Вчера, 18:4968
Скорый перевод части регионов в "красную" зону карантина анонсировал Шмыгаль
Скорый перевод части регионов в "красную" зону карантина анонсировал Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в скором времени некоторые регионы Украины могут перейти в "красную" зону карантина.
Вчера, 16:14102
7 Днів