После данных о запасах в США мировые цены на нефть эталонных марок перевалили за $75

Мировые цены на нефть, после того, как накануне снизились на торгах, в среду, 22 сентября, уверенно пошли вверх.

Этому способствовала обнародованная информация об официальных данных о запасах в Соединенных Штатах.

Об этом пишет "Интерфакс".

По данным агентства, ноябрьские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:01 КСК подорожали на $1,16 (на 1,56%) - до $75,52 за баррель.

В свою очередь, котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на $1,09 (на 1,55%) - до $71,58 за баррель.

По данным еженедельного доклада министерства энергетики страны, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США на уменьшились на 3,48 млн баррелей - до 413,96 млн баррелей.

В то же время, товарные запасы бензина выросли на 3,47 млн баррелей и составили 221,62 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,55 млн баррелей, до 129,34 млн баррелей.

Специалисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,45 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,47 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил о том, что запасы нефти в Штатах за минувшую неделю упали на 6,1 млн баррелей, бензина - на 432 тыс. баррелей и дистиллятов - на 2,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,7 млн баррелей.

В то же время, API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

По информации The Wall Street Journal, трейдеры обеспокоены тем, что восстановление добычи США в Мексиканском заливе после урагана "Ида" происходит медленнее, чем прогнозировалось.

"Общие потери производства в американской части Мексиканского залива в сентябре сейчас оцениваются примерно в 790 тыс. баррелей в сутки, что выше наших ожиданий", - отмечают аналитики Rystad Energy.

В центре внимания на этой неделе также находится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Итоги двухдневного заседания Федрезерва будут обнародованы в 21:00 МСК. Центробанк также опубликует свежие прогнозы для ВВП, безработицы и инфляции в США. Кроме того, будет обнародован точечный график прогнозов (dot plot), отражающий индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок.

По итогам заседания ФРС, как надеются специалисты, прольет свет на дальнейшую судьбу масштабной программы количественного смягчения.