Цены на нефть продолжают расти

Во вторник, 28 сентября, мировые цены на нефть эталонных марок продолжают расти на фоне информации о снижении запасов нефти в США и дефицита поставок природного газа.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

В ходе торгов 28 сентября стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 80,39 долларов за баррель (+1,081%) - это максимально высокая цены с октября 2018 года.

В то же время стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть WTI составила $76,42 за баррель (+1, 286%).