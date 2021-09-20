На пять копеек подешевел доллар

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник, 28 сентября, стал крепче на пять копеек и составил 26,565 грн/$1 (26,615 грн/$1 в предыдущий рабочий день).

Ккотировки нацвалюты на закрытие торгов оценивались в 26,555-26,575 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 26,55 грн/$1 с 26,68 грн/$1 в понедельник.

Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 29 сентября - до 26,5698 грн/$1 с 26,6556 грн/$1 накануне.