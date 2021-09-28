В Европе цена газа превысила отметку в 1400 долларов

Во вторник, 5 октября, цены на газ в Европе второй раз за день побили рекордные показатели и достигли отметки в 1427 долларов за тысячу кубометров.

Об этом гласят данные, обнародованные на сайте крупнейшего в мире оператора срочного рынка ICE Futures.

Отметим, еще утром цены на газ в Европе приблизились к отметке в 1250 долларов за тысячу кубов.

Напомним, днем ранее и мировые цены на нефть достигли трехлетнего максимума. Стоимость нефти Brent выросла почти до 82 долларов за баррель, достигнув максимальной отметки за последние три года.

Вместе с тем, цена ноябрьского фьючерса на нефть американской марки WTI поднялась выше 77 за баррель, достигнув максимального значения почти за семь лет.