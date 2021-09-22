Доллар обвалили к гривне из-за распродаж газа и под покупку ОВГЗ. НБУ готовит новые валютные правила

На межбанке продолжается обвал курса доллара. Во вторник, 5 октября, он потерял 9 копеек (за два дня - 20 копеек), и оказался в рамках 26,41-26,43 грн/$.

В кассах банков валютные цены просели в среднем на 7-10 копеек:

до 26,48-26,70 грн/$ - на продаже;

до 26,20-26,45 грн/$ - на покупке.

Население на удешевление доллара пока реагирует спокойно. Нет ни панического сброса валюты - наверное люди верят, что курс вернется на старые уровни. Ни серьезных покупок - не исключается новая курсовая просадка. Спрос/предложение наличного рынка приблизительно равны.

На оптовом наличном рынке цены просели на 15-16 копеек - до 26,40-26,45 грн/$.

В сентябре в кассах было больше покупок. Нацбанк обнародовал отчет, в котором говорится, что в прошлом месяце население купило наличной инвалюты на $1,998 млрд, а продало - $1,972 млрд. То есть покупок оказалось на $26 млн больше.

Наступление иностранцев и газ

На межбанке сегодня заметно выросла активность: объем сделок на Bloomberg поднялся со $137 млн до $206 млн. При этом казначеи хором говорили об активизировавшемся на покупке Нацбанке: по одним оценкам, он выкупил порядка $45 млн, а по другим - все $60 млн.

Эксперты уверены, что без активного участия НБУ курс мог бы оказался в районе 26,20-26,25 грн/$. Слишком активно увеличивались валютные продажи на протяжении дня, и совсем незначительными были покупки.

"Валютные продавцы сильны, а покупателей особо нет. Мы на грани локдауна, потому импорт пассивен. Вчерашняя новость, что Нацбанк не будет сдерживать рынок от укрепления гривны себя оправдывает. За счет крепкой гривны НБУ сдерживает инфляцию", - прокомментировал "Стране" ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Стартовал межбанк снижением валютного курса на 1 копейку - на 26,49-26,51 грн/$, но тут же покатился вниз. Нацбанк почти сразу вышел на рынок и купил первые $5 млн в районе 26,50 грн/$. А после скупался еще по 26,49 грн/$: по подсчетам казначеев, регулятор выкупил на этом ценнике еще $10 млн.

Но это не остановило котировки, и уже к 10 часам они оказались в рамках 26,46-26,48 грн/$. Что еще сильнее раззадоривало валютных продавцов, и они сильнее заливали рынок долларом. К 14:30 на Bloomberg наторговали на $150 млн (притом, что вчера за целый день лишь на $137 млн) и цены дошли до 26,40 грн/$, а еще через полчаса пробил даже это "дно" - были зафиксированы сделки на уровне 26,3950 грн/$.

По словам банкиров, на уровне 26,3950 грн/$ Национальный сделал самую валютную покупку - $30 млн. Причем, говорят, что сделал это одной сделкой, одним лотом.

Главными валютными продавцами назвали три структуры - Ситибанк, Райффайзен Банк Аваль и Альфа-Банк.

По рынку гуляли три версии, объясняющие стихийную распродажу валюты:

Ситибанк вместе Райффайзен Банком Аваль продавали доллар под выкуп большей части размещенных сегодня Минфином гривневых гособлигаций. В пересчете на доллар ОВГЗ было размещено где-то на $94 млн.

Валютные продажи через иностранцев активизировали украинские агроэкспортеры.

Продажи доллара на межбанке активизировали газовые трейдеры - поставщики природного газа.

Могли сказаться все три фактора, но самым ощутимым казначеи назвали третий.

"Наши газовики, которые накапливали свои запасы газа весной, сейчас стали активнее его продавать. На пике роста мировых цен, пока не произошел откат. Продают и заводят выручку в Украину, особенно много таких клиентов у Альфа-Банка", - рассказали "Стране" в одном из финучреждений.

Минфин мало одолжил

Министерство финансов разместило сегодня новых ОВГЗ на общую сумму 2,46 млрд грн, и большую часть средств привлекло по бумагам сроком обращения 1 и 1,5 года.

Структура продаж гособлигаций такая:

на 734,8 млн грн - на 1 год под 11,5% годовых;

на 691,9 млн грн - на 1,5 года под 11,57% годовых;

на 651,3 млн грн - на 2 года под 12,4% годовых;

на 309,5 млн грн - на 5 лет под 12,75% годовых;

на 58 млн грн - на 6 месяцев под 9,7% годовых;

на 19,4 млн грн - на 3 года под 12,49% годовых.

Объем более чем скромный, почти втрое уступает размещению прошлой недели, когда 28 сентября, Минфин смог привлечь в госбюджет около 7 млрд грн.

"Власти подняли ставки по 3-м выпускам бумаг из 6-ти, причем, по 5-летним ОВГЗ существенно - с 12,59% до 12,75% годовых. Однако по ним хотели получить еще больше, и даже были ставки на уровне 12,99%. А самом деле иностранцы хотят 13%+. Юрий Буца, отвечающий за размещения в Минфине, не смог убедить потенциальных покупателей на более существенные вложения в ОВГЗ по адекватным ценам. Они решили подождать, возможно девальвации гривны, чтобы хотя бы на курсовой разнице заработать", - рассказал "Стране" директор казначейства одного из банков.

Правительство не выполняет план заимствований на 100%, что подтверждается сегодняшним отчетом Министерства финансов: в январе-сентября 2021 годы на долговых рынках (внутреннем и внешнем) было привлечено 360,8 млрд грн, то есть 78% плана.

Новые валютные правила

Крепкая гривна помогает Нацбанку сдерживать рост инфляции в Украине. Однако чиновники не в восторге от чрезмерного укрепления нашей нацвалюты, поскольку оно провоцирует сокращение поступлений в госбюджет (экспортеры меньше зарабатывают в гривне). Потому будут принимать меры.

Как сообщили источники "Страны", в Нацбанке сейчас рассматривают два ключевых нововведения на валютном рынке:

Первое: увеличение норматива открытой валютной позиции банков. Сейчас он составляет 10% регулятивного капитала, но его могут повысить до 15-20%. По сути, банкирам официально повысят максимальный объем суммы для валютных спекуляций, чтобы они активнее раскупали доллар.

Второе: финансовым компаниям позволят торговать на межбанке, чего они пока не могут делать. Чтобы финки наравне с банками торговали инвалютами и создавали дополнительный спрос на доллар. Сейчас идет проработка правил игры для ФК и просчет для них нормативов.

Утверждение соответствующих постановлений ожидается уже этой осенью.

Что будет с курсом доллара

Если газовые трейдеры завтра продолжат свои валютные распродажи, то казначеи допускают новое снижение курса доллара на межбанке. Старт безналичных торгов ждут на 26,39-26,42 грн/$, и не исключается движение на 26,3 грн/$.

Хотя эксперты говорят, что укрепление гривны может оказаться не очень продолжительным, и призывают помнить о рисках.

"После пробоя уровня 26,5 грн/$ следующая техническая и психологическая отметка - это 26,0 грн/$, преодоление которой открывает путь к дальнейшему укреплению. Однако на фоне предстоящих энергетических испытаний, возможного локдауна, ухудшения настроений по украинским бондам такое движение вызывает больше недоумение. Но пока бал правят валютные продавцы гривна укрепляется", - отметил Андрей Шевчишин.

Доллар побеждает евро

На мировом рынке доллар во вторник дорожал, а курс евро снизился с $1,1620/€ до $1,1604/€ после раскачки в рамках $1,1581-1,1622/€.

Рынки отреагировали на отчет о росте в США индекса деловой активности в сфере услуг с 61,7% до 61,9%. Не самый большой прирост, однако аналитики предсказывали снижение до 60%. Потому, когда цифры оказались лучше, это восприняли как позитивный тренд в Соединенных Штатах, потому продавали евро и покупали доллар.

Снова пошли разговоры о грядущем повышении ставок от Федеральной резервной системы США, и росте доходностей по американским долговым бумагам. Потому в мире сегодня ставили на доллар, а евровалюта была в тени.

В Украине средние наличные курсы опустились на 10-20 копеек: