 

Доллар обвалили к гривне из-за распродаж газа и под покупку ОВГЗ. НБУ готовит новые валютные правила

Экономика Сегодня, 22:590
Доллар обвалили к гривне из-за распродаж газа и под покупку ОВГЗ. НБУ готовит новые валютные правила

На межбанке продолжается обвал курса доллара. Во вторник, 5 октября, он потерял 9 копеек (за два дня - 20 копеек), и оказался в рамках 26,41-26,43 грн/$.

В кассах банков валютные цены просели в среднем на 7-10 копеек:

  • до 26,48-26,70 грн/$ - на продаже;
  • до 26,20-26,45 грн/$ - на покупке.

Население на удешевление доллара пока реагирует спокойно. Нет ни панического сброса валюты - наверное люди верят, что курс вернется на старые уровни. Ни серьезных покупок - не исключается новая курсовая просадка. Спрос/предложение наличного рынка приблизительно равны.

На оптовом наличном рынке цены просели на 15-16 копеек - до 26,40-26,45 грн/$.

В сентябре в кассах было больше покупок. Нацбанк обнародовал отчет, в котором говорится, что в прошлом месяце население купило наличной инвалюты на $1,998 млрд, а продало - $1,972 млрд. То есть покупок оказалось на $26 млн больше.

Наступление иностранцев и газ

На межбанке сегодня заметно выросла активность: объем сделок на Bloomberg поднялся со $137 млн до $206 млн. При этом казначеи хором говорили об активизировавшемся на покупке Нацбанке: по одним оценкам, он выкупил порядка $45 млн, а по другим - все $60 млн.

Эксперты уверены, что без активного участия НБУ курс мог бы оказался в районе 26,20-26,25 грн/$. Слишком активно увеличивались валютные продажи на протяжении дня, и совсем незначительными были покупки.

"Валютные продавцы сильны, а покупателей особо нет. Мы на грани локдауна, потому импорт пассивен. Вчерашняя новость, что Нацбанк не будет сдерживать рынок от укрепления гривны себя оправдывает. За счет крепкой гривны НБУ сдерживает инфляцию", - прокомментировал "Стране" ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Стартовал межбанк снижением валютного курса на 1 копейку - на 26,49-26,51 грн/$, но тут же покатился вниз. Нацбанк почти сразу вышел на рынок и купил первые $5 млн в районе 26,50 грн/$. А после скупался еще по 26,49 грн/$: по подсчетам казначеев, регулятор выкупил на этом ценнике еще $10 млн.

Но это не остановило котировки, и уже к 10 часам они оказались в рамках 26,46-26,48 грн/$. Что еще сильнее раззадоривало валютных продавцов, и они сильнее заливали рынок долларом. К 14:30 на Bloomberg наторговали на $150 млн (притом, что вчера за целый день лишь на $137 млн) и цены дошли до 26,40 грн/$, а еще через полчаса пробил даже это "дно" - были зафиксированы сделки на уровне 26,3950 грн/$.

По словам банкиров, на уровне 26,3950 грн/$ Национальный сделал самую валютную покупку - $30 млн. Причем, говорят, что сделал это одной сделкой, одним лотом.

Главными валютными продавцами назвали три структуры - Ситибанк, Райффайзен Банк Аваль и Альфа-Банк.

По рынку гуляли три версии, объясняющие стихийную распродажу валюты:

  • Ситибанк вместе Райффайзен Банком Аваль продавали доллар под выкуп большей части размещенных сегодня Минфином гривневых гособлигаций. В пересчете на доллар ОВГЗ было размещено где-то на $94 млн.
  • Валютные продажи через иностранцев активизировали украинские агроэкспортеры.
  • Продажи доллара на межбанке активизировали газовые трейдеры - поставщики природного газа.

Могли сказаться все три фактора, но самым ощутимым казначеи назвали третий.

"Наши газовики, которые накапливали свои запасы газа весной, сейчас стали активнее его продавать. На пике роста мировых цен, пока не произошел откат. Продают и заводят выручку в Украину, особенно много таких клиентов у Альфа-Банка", - рассказали "Стране" в одном из финучреждений.

Минфин мало одолжил

Министерство финансов разместило сегодня новых ОВГЗ на общую сумму 2,46 млрд грн, и большую часть средств привлекло по бумагам сроком обращения 1 и 1,5 года.

Структура продаж гособлигаций такая:

  • на 734,8 млн грн - на 1 год под 11,5% годовых;
  • на 691,9 млн грн - на 1,5 года под 11,57% годовых;
  • на 651,3 млн грн - на 2 года под 12,4% годовых;
  • на 309,5 млн грн - на 5 лет под 12,75% годовых;
  • на 58 млн грн - на 6 месяцев под 9,7% годовых;
  • на 19,4 млн грн - на 3 года под 12,49% годовых.

Объем более чем скромный, почти втрое уступает размещению прошлой недели, когда 28 сентября, Минфин смог привлечь в госбюджет около 7 млрд грн.

"Власти подняли ставки по 3-м выпускам бумаг из 6-ти, причем, по 5-летним ОВГЗ существенно - с 12,59% до 12,75% годовых. Однако по ним хотели получить еще больше, и даже были ставки на уровне 12,99%. А самом деле иностранцы хотят 13%+. Юрий Буца, отвечающий за размещения в Минфине, не смог убедить потенциальных покупателей на более существенные вложения в ОВГЗ по адекватным ценам. Они решили подождать, возможно девальвации гривны, чтобы хотя бы на курсовой разнице заработать", - рассказал "Стране" директор казначейства одного из банков.

Правительство не выполняет план заимствований на 100%, что подтверждается сегодняшним отчетом Министерства финансов: в январе-сентября 2021 годы на долговых рынках (внутреннем и внешнем) было привлечено 360,8 млрд грн, то есть 78% плана.

Новые валютные правила

Крепкая гривна помогает Нацбанку сдерживать рост инфляции в Украине. Однако чиновники не в восторге от чрезмерного укрепления нашей нацвалюты, поскольку оно провоцирует сокращение поступлений в госбюджет (экспортеры меньше зарабатывают в гривне). Потому будут принимать меры.

Как сообщили источники "Страны", в Нацбанке сейчас рассматривают два ключевых нововведения на валютном рынке:

Первое: увеличение норматива открытой валютной позиции банков. Сейчас он составляет 10% регулятивного капитала, но его могут повысить до 15-20%. По сути, банкирам официально повысят максимальный объем суммы для валютных спекуляций, чтобы они активнее раскупали доллар.

Второе: финансовым компаниям позволят торговать на межбанке, чего они пока не могут делать. Чтобы финки наравне с банками торговали инвалютами и создавали дополнительный спрос на доллар. Сейчас идет проработка правил игры для ФК и просчет для них нормативов.

Утверждение соответствующих постановлений ожидается уже этой осенью.

Что будет с курсом доллара

Если газовые трейдеры завтра продолжат свои валютные распродажи, то казначеи допускают новое снижение курса доллара на межбанке. Старт безналичных торгов ждут на 26,39-26,42 грн/$, и не исключается движение на 26,3 грн/$.

Хотя эксперты говорят, что укрепление гривны может оказаться не очень продолжительным, и призывают помнить о рисках.

"После пробоя уровня 26,5 грн/$ следующая техническая и психологическая отметка - это 26,0 грн/$, преодоление которой открывает путь к дальнейшему укреплению. Однако на фоне предстоящих энергетических испытаний, возможного локдауна, ухудшения настроений по украинским бондам такое движение вызывает больше недоумение. Но пока бал правят валютные продавцы гривна укрепляется", - отметил Андрей Шевчишин.

Доллар побеждает евро

На мировом рынке доллар во вторник дорожал, а курс евро снизился с $1,1620/€ до $1,1604/€ после раскачки в рамках $1,1581-1,1622/€.

Рынки отреагировали на отчет о росте в США индекса деловой активности в сфере услуг с 61,7% до 61,9%. Не самый большой прирост, однако аналитики предсказывали снижение до 60%. Потому, когда цифры оказались лучше, это восприняли как позитивный тренд в Соединенных Штатах, потому продавали евро и покупали доллар.

Снова пошли разговоры о грядущем повышении ставок от Федеральной резервной системы США, и росте доходностей по американским долговым бумагам. Потому в мире сегодня ставили на доллар, а евровалюта была в тени.

В Украине средние наличные курсы опустились на 10-20 копеек:

  • до 30,75-31,05 грн/€ - продажа;
  • до 30,40-30,60 грн/€ - покупка.
Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Доллар, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Банки поднимают курс доллара. Гривня дешевеет на фоне ожиданий по дефолту китайского застройщика Evergrande.
Банки поднимают курс доллара. Гривня дешевеет на фоне ожиданий по дефолту китайского застройщика Evergrande.
22-сен-2021, 00:01
Доллар опустили под налоговые платежи на фоне сокращения валютных покупок
Доллар опустили под налоговые платежи на фоне сокращения валютных покупок
12-авг-2021, 21:17
Доллар вновь стал дешевле 27 гривен
Доллар вновь стал дешевле 27 гривен
2-сен-2021, 20:37
Доллар в Украине подешевел на 5 копеек, а евро - на 3
Доллар в Украине подешевел на 5 копеек, а евро - на 3
17-авг-2021, 12:45
На пять копеек подешевел доллар
На пять копеек подешевел доллар
28-сен-2021, 20:15

Последние новости

23:00
События
Windows 11 вышла на день раньше объявленного срока. Программа бесплатная для обладателей Windows 10
22:59
Экономика
Доллар обвалили к гривне из-за распродаж газа и под покупку ОВГЗ. НБУ готовит новые валютные правила
22:57
События
Врачи падают с ног, реанимации перегружены. Что происходит в больницах, куда везут пациентов с ковидом
20:40
Политика
Что известно о главе "Укрэксима", который кошмарил журналистов у себя в кабинете
20:33
События
В нардепы в Черкасской области баллотируется "Миссис Вселенная", которая снималась в эротической фотосессии
20:20
События
В "ДНР" подорожали продукты, а картофель - в два раза. В чем причина?
20:06
Экономика
В Европе цена газа превысила отметку в 1400 долларов
19:52
События
Избитой в поезде "Мариуполь - Киев" журналистке суд назначил компенсацию меньшую, чем потрачено на ее лечение
19:47
События
В Грузию к Саакашвили приехала Ясько
15:26
События
Что означают откровения экс-сотрудницы Facebook накануне его глобального сбоя
15:17
События
Почему вышел на свободу убивший ребенка в Киеве мажор Островский
14:45
Политика
Заседание Рады из-за несогласованной повестки дня после отстранения Разумкова досрочно закрыл Стефанчук
14:12
События
В Украине будет комфортное тепло. Погода на 5 октября
14:09
События
Официальную причину самого масштабного сбоя в истории назвали инженеры Facebook
12:13
События
С новым премьером Японии Байден обсудили Китай, КНДР и коронавирус
12:11
События
Первая нитка "Северного потока - 2" имеет разрешение на работу и может начать функционировать
12:08
Политика
Грузию "справедливо" обращаться с Саакашвили призвал Госдеп
12:07
События
В Netflix и PlayStation произошел массовый сбой сразу после Facebook, Instagram и WhatsApp
11:46
События
Бывшая сотрудница Facebook рассказала как соцсеть поощряет разжигание ненависти
10:55
События
Трое пьяных украинцев подожгли птицеферму в Польше

Новости ТОП-7

Почему в Европе дефицит водителей и как украинцы нанимаются "на фуры"3322
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 октября 20211651
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 октября 20211424
5 тысяч гривен вместо $4 тысяч от Зе. Почему в День учителя педагоги говорят о катастрофе в образовании1352
Почему партия Саакашвили потерпела поражение на выборах в Грузии и что теперь будет с Михо1197
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 октября 2021948
Что говорят "слуги народа" после встречи с Зеленским в Трускавце557

Досуг

Как и из чего делать самокрутки
Как и из чего делать самокрутки
Сигареты из магазина не всегда могут удовлетворить вкусы ценителей, поэтому многие почитатели курения переходят на натуральный табак. Для создания папирос своими силами потребуется научиться делать самокрутки или наполнять гильзы.
Сегодня, 14:15111
Сучасні рішення в системах опалення: що треба знати про обігрівачі
Сучасні рішення в системах опалення: що треба знати про обігрівачі
Правильно розташовані радіатори в будинку гарантують тепловий комфорт навіть під час суворої зими. Здавалося б, вибір радіаторів — це проста справа. Як виявилося, більшість роблять це неправильно, що впливає як на неприємну атмосферу у квартирі, так і на високі рахунки.
Сегодня, 08:2693
Как выбрать шампунь без сульфатов и парабенов?
Как выбрать шампунь без сульфатов и парабенов?
О том, как выбрать шампунь без сульфатов, чтобы эффективно ухаживать за локонами и кожей головы, разберемся в этой статье.
Вчера, 21:29139
Химчистка на дому – зачем она нужна и насколько выгодна
Химчистка на дому – зачем она нужна и насколько выгодна
Мягкая мебель, ковры, матрасы, гардины – все это есть в любом доме. Пока вещи новые, они смотрятся великолепно, но со временем на них неизбежно появятся следы использования.
Вчера, 21:26136
SMM-продвижение: как работать с аудиторией в соцсетях?
SMM-продвижение: как работать с аудиторией в соцсетях?
Масштабы развития соцсетей не дают шанса сомневаться в важности SMM-менеджера.
Вчера, 12:04166
Как купить компанию в Литве, сэкономив время и силы
Как купить компанию в Литве, сэкономив время и силы
Уже некоторое время ведете бизнес и хотели бы вывести собственное дело на новый уровень, одним из лучших решений является покупка компании в странах ЕС.
Вчера, 12:03159

События

Windows 11 вышла на день раньше объявленного срока. Программа бесплатная для обладателей Windows 10
Windows 11 вышла на день раньше объявленного срока. Программа бесплатная для обладателей Windows 10
Компания "Microsoft" выпустила новую OS Windows 11, которая будет бесплатной для бесплатной для обладателей Windows 10.
Сегодня, 23:005
Врачи падают с ног, реанимации перегружены. Что происходит в больницах, куда везут пациентов с ковидом
Врачи падают с ног, реанимации перегружены. Что происходит в больницах, куда везут пациентов с ковидом
В Украине продолжается рост заболеваемости Covid-19.
Сегодня, 22:5720
В нардепы в Черкасской области баллотируется "Миссис Вселенная", которая снималась в эротической фотосессии
В нардепы в Черкасской области баллотируется "Миссис Вселенная", которая снималась в эротической фотосессии
Телеведущая и обладательница титула "Миссис Вселенная-2018" Юлия Гершун, которая в прошлом году выдвигала свою кандидатуру в Киевсовет от партии "Удар", снова идет на выборы.
Сегодня, 20:3361
В "ДНР" подорожали продукты, а картофель - в два раза. В чем причина?
В "ДНР" подорожали продукты, а картофель - в два раза. В чем причина?
В "ДНР" дорожают продукты питания. В особенности картофель, который прибавил к ценнику около 100%.
Сегодня, 20:2069
Избитой в поезде "Мариуполь - Киев" журналистке суд назначил компенсацию меньшую, чем потрачено на ее лечение
Избитой в поезде "Мариуполь - Киев" журналистке суд назначил компенсацию меньшую, чем потрачено на ее лечение
Сегодня состоялось очередное заседание суда по делу журналистки Анастасии Луговой против "Укрзализныци".
Сегодня, 19:5267
В Грузию к Саакашвили приехала Ясько
В Грузию к Саакашвили приехала Ясько
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, которая недавно обнародовала свои отношения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, приехала на родину к возлюбленному.
Сегодня, 19:4764
7 Днів