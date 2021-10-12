С начала года ВВП Украины вырос на 2,9%

Рост валового внутреннего продукта Украины по итогам января-августа 2021 года ускорился до 2,9% по сравнению с 2,1% по итогам января-июля и 2,2% по итогам первого квартала.

Такую оценку дает Министерство экономики.

"В январе-августе 2021 года, по расчетам Министерства экономики, сводный индекс производства (СИП) увеличился на 2,1% (на 1,3% в январе-июле 2021, падение на 5,8% за восемь месяцев-2020), ВВП - на 2,9% (на 2,1% в январе-июле 2021, падение на 5,7% за восемь месяцев-2020)", – указано в августовском отчете.

Увеличение объемов производства в августе продемонстрировали почти все виды экономической деятельности, кроме оптовой торговли, что поддерживалось высоким уровнем цен на мировых товарных рынках, активным наращиванием объемов агропроизводства, оптимистичными настроениями бизнеса в условиях действия "зеленого" уровня эпидемической опасности на всей территории страны.

"Существующий восстановительный рост не позволяет говорить о полноценном посткризисном оздоровлении экономики, для этого необходимо больше времени. Кроме того, внутреннее восстановление экономики находится еще и под влиянием глобальных изменений и рисков", – отметило Минэкономики.

Среди факторов давления Минэкономики выделило обострение политических и экономических отношений между отдельными странами, злоупотребление РФ доминирующей позицией на рынке газа и резкое подорожание газа, а также распространение новой волны в мире мутировавшего штамма коронавируса.