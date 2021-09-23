На участие в сертификации "Северного потока-2" подал заявку "Нафтогаз"

"Нафтогаз" подал заявку на участие в процессе сертификации оператора российского газопровода "Северный поток-2", первую нитку которого заполнили техническим газом сегодня, 18 октября.

Об этом сообщил глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в ходе пресс-конференции, пишет "Интерфакс".

"Нафтогаз Украины", как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока 2" немецкому регулятору", - сказал он.

Витренко заявил, что основная позиция состоит в том, что газопровод не может быть сертифицирован, так как в настоящее время "не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству".

Глава "Нафтогаз" также напомнил, что Украина является одним из основных участников европейского рынка газа, в частности приобретает значительные объемы на рынках Евросоюза, и заинтересована в том, чтобы этот рынок был конкурентный. Поэтому сертификация оператора российского трубопровода нанесет ущерб конкуренции на европейском рынке.

"Подчеркну, вопрос не только в том, что Украина как транзитная страна страдает из-за того, что Россия использует газ как энергетическое оружие и продолжает это делать. Мы отмечаем, что есть большие риски для безопасности Украины и для безопасности региона", - добавил Витренко.