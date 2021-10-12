Курс доллара к гривне на плохих прогнозах Нацбанка резко подняли валютчики

В четверг, 21 октября, валютчики развернули валютный рынок, и курс доллара на межбанке подскочил сразу на 17 копеек — до 26,33-26,36 грн/$. На наличном рынке ценники прибавили в среднем по 10 копеек, и вышли к вечеру на такие диапазоны:

26,25-26,45 грн/$ — на продаже;

26,0-26,25 грн/$ — на покупке.

Население слабо отреагировало на курсовой разворот, и скупать валюту не ринулось. Оптовые цены по инерции (на общем подорожании) понялись отошли с 26,30-26,33 грн/$ до 26,30-26,40 грн/$.

Курс подняли на сливе из НБУ

Межбанковская торговля сегодня была нервной и крутилась вокруг ожиданий по новой учетной ставке Нацбанка. Объем сделок на Bloomberg сильно сократился — с $261 млн до $181 млн. НБУ был практически незаметен на рынке: только утром взял $5 млн рядом с 26,1650 грн/$.

"Главным двигателем рынка стал Национальный банк, точнее его решение по учетной ставке, которую решили оставить на прежнем уровне — 8,5%. Хотя на рынке царят инфляционные ожидания и на более высоком уровне, чем у регулятора. Нацбанку пришлось принимать непростое решение, и валютный рынок отреагировал на него курсовым разворотом", — прокомментировал "Стране" подорожание доллара руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Первый доллар на старте межбанка сегодня купили на 2,5 копейки дешевле вчерашнего закрытия рынка — по 26,1650 грн/$. Однако значительного числа валютных продавцов с утра не было, потому котировки плавно сдвинулись на 26,17 грн/$, а после качались в диапазоне 26,17-26,19 грн/$. Экспортеры ждали результата заседания монетарного комитета Нацбанка и заявления регулятора по учетной ставке. Потому не выбрасывали на продажу крупные объемы доллара.

НБУ анонсировал заявление на 14:00.

"Но еще раньше пошли "сливы" из Нацбанка о том, что ставку оставят на старом уровне. Об этом узнали в некоторых банках и агрохолдингах. Потому резко придержали доллар на продаже", — рассказал "Стране" директор казначейства крупного банка.

Чем активнее придерживали доллар, тем сильнее поднимался его курс. К полудню он вышел на 26,21 грн/$, а перед заявлением Нацбанка достиг 26,2650 грн/$. А когда председатель НБУ Кирилл Шевченко читал свою речь о сохранении старой учетной ставки, доллар стоил уже 26,30 грн/$. Когда он закончил два банка сделали несколько покупок и совокупно приобрели $20 млн.

Казначеи рассказали "Стране", что этими банками стали ПУМБ и Райффайзен Банк Аваль. На их покупках после обеда котировки сначала подпрыгнули на 27,35-26,37 грн/$, а к закрытию рынка скорректировались на 26,33-26,36 грн/$.

Рынок пристально следил за этими курсовыми качелям и оценивал заявления руководителя Национального банка.

Плохие прогнозы от Нацбанка

Решение регулятора о сохранении учетной ставке на уровне 8,5% было прогнозируемым и точно никого не удивило на финансовом рынке. В повышение на 0,5% верило меньшинство.

Потому разворот межбанка и рост курса доллара вызван не столько самой ставкой, сколько контекстом, в котором ее подняли. Дело в том, что Национальный банк не пытался сегодня успокаивать рынки или сглаживать углы. А самое главное — выдал несколько негативных прогнозов:

По росту ВВП Украины: в 2021 году — с 3,8% до 3,1%, а в 2022 году — с 4% до 3,8%.

По снижению золотовалютных резервов: в 2021 году — с $31,3 млрд до $31,1 млрд, в 2022 году — с $31,6 млрд до $30,2 млрд, в 2022 году — с $31,7 млрд грн до $29,6 млрд грн.

По увеличению учетной ставки в 2022 году с 6,5% до 7,5% годовых.

Хотя оставил в силе прогноз по снижению инфляции до конца 2021 года до 9,6%. Притом, что в сентябре Госстат отчитался о росте этого показателя с 10,2% до 11%.

Собственно, благодаря надежде на снижение розничных цен, Нацбанк и смог сегодня не поднять свою учетную ставку. Если бы он ждал роста инфляции, то учетку нужно было бы повышать, как минимум на 0,5%. Что НБУ, кстати, может успеть сделать в декабре. В ноябре нацбанковский монетарный комитет заседать не будет, до конца 2021-го его созовут только один раз — 9 декабря.

"Может быть в спокойной обстановке рынок бы так нервно не отреагировал на ухудшение ключевых прогнозов. Однако в СМИ стали чаще поднимать вопрос об отставке, которая якобы грозит председателю Нацбанка Кириллу Шевченко. Его нерадужные предсказания на этом фоне выглядят особенно нехорошо. Обсуждаются разные слухи об ухудшении отношений главы НБУ с Офисом Президента, на фоне которых меркнут заявления о независимости Национального банка и обещания финансовой стабильности. Бизнес старается подрастраховаться, а спекулянты используют нервную неопределенность, чтобы загнать котировки наверх, "загнать оленей". Чтоб заработать побольше на курсовой разнице", — объяснил "Стране" ситуацию заместитель председателя правления крупного банка.

Что дальше будет с курсом

Ситуация на межбанке зависит больше от психологической реакции экспортеров и банкиров на последние новости, чем от реального объема валютных поступлений в Украину. Казначеи признают, что у их корпоративных клиентов предостаточно сейчас доллара на счетах, дефицита нет. Особенно, у агропроизводителей, которые продали зерно.

Главный вопрос — захотят ли они его продавать или решать придержать на всякий случай, и разогнать курс доллара повыше?

Тем более, что с понедельника, 25 октября, должны начаться крупные выплаты Госказначейства по возмещениям НДС, которые обычно стимулируют рост курса доллара. Пока чиновники делали бизнесу лишь небольшие выплаты: сегодня — 770,5 млн грн, за два предыдущих дня — 731 млн грн.

"Рынок и игроки понимали, что разворот межбанка должен произойти, но не знали, что даст толчок этому. Впрочем, даже сейчас еще рано говорить, что курс развернулся. Надо закрыть неделю хотя бы на уровне 26,40 грн/$", — заметил "Стране" Андрей Шевчишин.

В своих прогнозах финансисты разделились на два лагеря. Одни ждут, что завтра экспортеры продолжат придерживать валюту и безналичный курс пойдет на 26,40-26,45 грн/$. А другие считают сегодняшнее подорожание временные и ситуативным, и верят в возврат к 26,25-26,28 грн/$.

Евро просел из-за статистики

На мировом рынке доллар сегодня тоже подорожал, а курс евро опустился с $1,1656/€ до $1,1633/€, биржи в течение дня торговали в рамках $1,1631-1,1667/€.

Интерес к американской валюте вырос после хороших новостей с рынка труда в США: число первичных заявок на пособие по безработице в этой стране сократилось на 6 тыс., и достигло 290 тыс, то лучше прогноза (300 тыс.).

Вторая хорошая новость из Соединенных Штатов касается увеличения на 7% количества сделок на рынке жилья. В сентябре состоялось 6,29 млн покупок/продаж, что назвали хорошим показателем.

Все это стимулировало покупки доллара, и продажи евро.

В Украине наличная евровалюта подорожала в среднем на 10-15 копеек из-за того, что ее курс пересчитывают через доллар (множат международную котировку евро/доллар на наш межбанк). К вечеру в обменниках сформировались такие цены: