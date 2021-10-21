 

Что происходит на валютном рынке и почему доллар снова дешевеет

Экономика Вчера, 23:0239
Что происходит на валютном рынке и почему доллар снова дешевеет

В среду, 27 октября, курс доллара на межбанке опустился на 7 копеек, и остановился в рамках 26,35-26,37 грн/$. Однако наличный рынок жил своей жизнью, в кассах "американец" подорожал на 5 копеек:

  • 26,45-26,65 грн/$ — на продаже;
  • 26,20-26,40 грн/$ — на покупке.

Население стало немного активнее покупать валюту. Банкиры говорят, что это пока еще не массовая скупка доллара, но все же отмечают рост спроса на него. На оптовом наличном рынке цены отошли с 26,41-26,45 грн/$ до 26,38-26,44 грн/$.

На межбанке целый день шла оживленная торговля. Объем сделок на Bloomberg вырос со $153 млн до $251 млн.

"Было активно, однако валютные покупатели все равно не могут достойно противостоять продавцам. Еще больше доллара заходит под налоги. А Нацбанк выходил на торги, чтобы выравнивать дисбалансы. Спрос на валюту не очень большой. Сразу 7 областей Украины переходят в красную зону карантина по COVID-19, ну какие импортеры в такой ситуации выдержат и будут покупать валюту? Потому мы и имеем нынешнее курсовое движение", — отметил в разговоре со "Страной" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Межбанк стартовал снижением курса на 3 копейки, и первая сделка была заключена по 26,41 (на $0,5 млн). После чего котировки за полчаса скатились на 26,35-26,37 грн/$. Возможно, ушли бы и ниже, если бы не Нацбанк. Ему укрепление гривны, похоже, совсем не понравилось. НБУ вышел скупать доллар выше рынка — по 26,38 грн/$, и приобрел около $5 млн. Так он намекал на повышение валютного курса.

Этот выпад вылился в подорожание "американца" до 26,3950 грн/$, а объем сделок к обеду достиг $193 млн. Это больше, чем за целый вчерашний день.

Казалось бы, на этот раз Национальный банк должен быть доволен — котировки приподнялись, как он и хотел. Однако и это не удовлетворило неугомонный НБУ. На этот раз регулятор вышел продавать валюту, и поставил ценник на уровне 26,35 грн/$. Так он направлял курс доллара вниз, и подталкивал экспортеров, выжидавших с продажей скорее скинуть валюту.

Казначеи считают, что Нацбанк продал совсем мало — порядка $2,5-3 млн. Но этого хватило, чтобы котировки оттолкнулись от 26,35 грн/$ и вышли к концу торгов на 26,35-26,37 грн/$.

"Нацбанк уже второй день к ряду выходит с двойной котировкой: и покупает, и продает доллар на одних торгах. Похоже, что у него есть задание/наводка на конкретный курс, и он загоняет рынок под него. Загоняет достаточно грубо, как быков на пастбище. Более старое поколение нацбанковцев делало это по телефону с прямыми указаниями, а теперь пытаются создать эффект рыночного движения. Однако это не движение, а конкретное регулирование Нацбанком. То есть нет никакого рыночного курса, а есть тот курс, который хочет НБУ. А может и не он, а Офис Президента или Кабмин. Тогда ни о какой независимости Национального банка говорить не приходится", — сказал "Стране" председатель правления одного из банков.

Ключевыми новостями сегодня было то же, что и вчера. Это погашение ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) на 13,3 млрд грн, которое прошло немного раньше обычного: обычно Минфин присылает деньги вечером, а сегодня они пришли в обед — возможно, чтобы подтолкнуть спрос на доллар. А также выплата возмещений по НДС, которое сошло на минимум — бизнес получил лишь 46,6 млн. Стало ясно, что крупных платежей больше не будет.

Оба фактора отыграли себя, и больше не давили на курс.

Завтра-послезавтра на валютный рынок будет влиять другой момент — уплата налогов до 29 октября. Налоги не очень большие, тем не менее под них могут активнее заводить валютную выручку.

Потому в четверг, 28 октября, казначеи ждут удешевления доллара: движения на 26,30-26,32 грн/$.

Евро подняли перед заседанием ЕЦБ

Курс евро сегодня качали в разные стороны, а по итогам дня он приподнялся с $1,1594/€ до $1,1606/€. В течение дня рынок двигался в рамках $1,1585-1,1626/€.

Трейдеры по-разному реагировали на отчет из Германии о сентябрьском росте цен на импорт на 1,3% (против 1,4% месяцем ранее) в месячном выражении и на 17,7% (16,5%) — в годовом.

Тем не менее евро решили немного прикупить перед завтрашним заседанием Европейского Центробанка. Изменения ставки от него никто не ждет, тем не менее на ободряющие заявления для рынка инвесторы все же рассчитывают.

В Украине наличные курсы евро опустились в среднем на 5 копеек:

  • до 30,65-30,85 грн/€ — продажа;
  • до 30,25-30,50 грн/€ — покупка.
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