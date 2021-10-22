Цену на газ для населения назвал Денис Шмыгаль

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что до конца отопительного сезона цена на голубое топливо для всех жителей страны меняться не будет и составит 7,96 грн за кубический метр.

Об этом премьер-министр написал в своем Telegram-канале в четверг, 28 октября.

Кроме того, премьер-министр напомнил, что этой неделе правительство также вдвое снизило тариф для тех украинцев, которые оказались без поставщика газа. Цена также составит 7,96 грн за кубический метр и будет действовать с 1 октября по 31 ноября.

Также Шмыгаль призвал украинцев заключать договор с "Нафтогазом" или другим поставщиком, чтобы сохранить для себя такую ​​цену в течение всего отопительного сезона.