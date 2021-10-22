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Экономика Сегодня, 15:1546
Цену на газ для населения назвал Денис Шмыгаль

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что до конца отопительного сезона цена на голубое топливо для всех жителей страны меняться не будет и составит 7,96 грн за кубический метр.

Об этом премьер-министр написал в своем Telegram-канале в четверг, 28 октября.

Кроме того, премьер-министр напомнил, что этой неделе правительство также вдвое снизило тариф для тех украинцев, которые оказались без поставщика газа. Цена также составит 7,96 грн за кубический метр и будет действовать с 1 октября по 31 ноября.

Также Шмыгаль призвал украинцев заключать договор с "Нафтогазом" или другим поставщиком, чтобы сохранить для себя такую ​​цену в течение всего отопительного сезона.

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Теги: news, новости, Украина, Газ, Шмыгаль, 7dniv, 7dnivinfo  
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