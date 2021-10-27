Доллар немного подешевел

В четверг, 28 октября, безналичный доллар подешевел на 4 копейки, и остановился на 26,3150-26,33 грн/$. Наличные курсы не изменились на продаже валюты, но на 5-10 копеек опустились на выкупе у людей. К вечеру сложились такие диапазоны:

26,40-26,65 грн/$ — на продаже;

26,10-26,35 грн/$ — на покупке.

Люди не очень активно раскупали наличный доллар, больше сдавали. Оптовые наличные курсы просели с 26,38-26,44 грн/$ до 26,37-26,42 грн/$.

Накал страстей на межбанке спал, и объем сделок на Bloomberg сократился с $251 млн до $175 млн. Нацбанк сбавил обороты, и только раз вышел с покупкой валюты: взял контрольные $5 млн по 26,34 грн/$, и больше не появлялся на торгах.

"У рынка нет сил на разворот курса. Новости о переходе ряда регионов в красную зону, а также об ужесточении карантина в Киеве не стимулируют импортеров и прочих покупателей к валютным приобретениям. Опыт предыдущих локдаунов говорит о том, что пассивность наше все. Как-то усилить покупку доллара могут разве что энергетики, газовщики и иностранцы, выходящие из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Ну и еще может государство, если будет закупать вакцину, а также Нацбанк, пополняющий свои резервы. Остальной валютный спрос — это слезы", — прокомментировал "Стране" ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Первая сделка на межбанке сегодня была заключена на 3,5 копейки ниже вчерашнего закрытия рынка — по 26,3350 грн/$ (купили $2 млн). После чего котировки ушли сначала на 26,3125 грн/$, а затем и на 26,3025 грн/$, а объем торгов достиг $89 млн. Рынок был очень спокойным и сильно котировки не качали. За небольшим удешевлением доллара последовало движение на 26,33-26,35 грн/$, но оно оказалось непродолжительным. После обеда на мировом рынке на заявлениях Европейского Центробанка прокачали курс доллар/евро, и наши банки, ожидая завтра продажи на рынке гривна/евро сбрасывали валюту. На этой волне котировки отошли на 26,3150-26,33 грн/$.

Из числа валютных продавцов сегодня выделяли Приватбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк. А из покупателей в основном небольшие банки и спекулянтов, которые закрывали свои валютные позиции в конце месяца.

Иностранцы продолжают продавать наши ОВГЗ и выводить капиталы, однако из-за небольшого валютного спроса в целом на рынке, это не сказывается на курсе. С начала недели (с понедельника по среду) портфель гособлигаций у нерезидентов сократился на 397,5 млн грн, и остановился на 93,7 млрд грн.

Завтра, 29 октября, финансисты ждут сохранения на межбанке действующего курсового коридора.

"Сегодня доллар заводили под уплату налогов. Завтра короткий день, но конец месяца. Так что раскачка курса сохранится, и, скорее всего, останемся в этом же диапазоне — 26,3-26,4 грн/$. Если будут валютные покупки у энерготрейдеров, то пойдем вверх. Следим за закрытием недели: если закроемся выше 27,4 грн/$, то это курсовое движение может продолжится на будущей неделе", — спрогнозировал Шевчишин.

ЕЦБ расшатал курс евро

Мировой валютный рынок лихорадило весь день на фоне заявлений после заседания Европейского Центробанка. В итоге курс евро поднялся с $1,1606/€ до $1,1682/€. А прокачали его широко — $1,1582-1,1692/€.

ЕЦБ сделал ровно то, что от него ждали — сохранил свои ставки на прежнем уровне:

0% годовых по рефинансированию;

0,25% годовых по маржинальным кредитам;

0,5% годовых по депозитам (под которую ЕЦБ размещает свободные резервы).

Объем эмиссии сохранили на старом уровне — $20 млрд в месяц: ЕЦБ напечатал уже €4 трлн. Выкуп активов в рамках экстренной программы по спасению европейской экономики от пандемии коронавируса PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) с лимитом €1,85 трлн свернут в марте 2022 года, сообщила председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард.

При этом она сделала грозное заявление о том, период высокой инфляции в Евросоюзе продлится дольше, чем изначально ожидалось. Во всем обвинила скачок цен на энергоносители, и выразила надежду замедлить темпы инфляции в 2022 году.

"Инфляция растет, главным образом, из-за подъема цен на энергоресурсы, но также поскольку восстановление спроса превосходит ограниченное предложение. Мы ожидаем дальнейшего роста инфляции в среднесрочной перспективе, а затем ее замедления в течение следующего года", — сказала Лагард.

В Украине наличный курс евро поднялся на 5 копеек на продаже, но опустился на 5-10 копеек на покупке: