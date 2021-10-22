Изменить расчет официального курса гривны предложил НБУ

Национальный банк Украины предлагает для публичного обсуждения предложения по изменениям в положение об установлении официального курса гривны к иностранным валютам и расчете справочного значения курса к доллару и учетной цене банковских.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В НБУ предлагают внести изменения, которые предполагают:
- корректировку подходов к отсечению сделок с экстремальными параметрами.
В частности, предлагается отказаться от отсечения сделок, объем которых более чем на два стандартных отклонения отклоняется от среднеарифметического объема ряда сделок с целью уменьшения потерь данных при расчете официального/справочного курса гривны к доллару США.
- Вместо этого ввести подход, согласно которому в расчет официального/справочного курса гривни берутся соглашения с самым релевантным объемом для украинского межбанковского рынка, а именно от 0,1 до 5 млн дол. США. Параметры наиболее релевантного объема сделок в будущем могут быть пересмотрены при возникновении соответствующих изменений на валютном рынке.
- Кроме того, предлагается изымать на первом этапе отсечения из расчета сделки, отличающиеся на 2% от медианы курса первоначального ряда сделок, а не от среднеарифметического значения курса первоначального ряда сделок;
- изменение времени сбора данных для вычисления официального курса гривны к иностранным валютам и изменение времени его обнародования.
Предлагается изменить время сбора данных для исчисления официального курса гривны к иностранным валютам (как по сделкам грн/долл. США, так и по индикаторам BFIX) с 15.30 на 15.00 по киевскому времени. В таких условиях официальный курс гривны к иностранным валютам будет обнародоваться до 15.30 (сейчас – до 16.00) по киевскому времени;
- определение механизма расчета справочного значения курса гривны к доллару США в особых условиях.
- Предлагается определять порядок расчета справочного курса гривни к доллару США при особых условиях аналогичным способом к существующему механизму расчета официального курса гривни к доллару США при особых условиях и установить время контроля доступного количества сделок – 11.30 по киевскому времени. На сегодняшний день такой механизм определен только для расчета официального курса гривны к доллару США, в то же время для справочного значения курса гривни к доллару США он не определен.
Соответствующие изменения подготовлены в целях, в частности:
- уменьшения потерь данных при расчете официального/справочного курса гривны к доллару на этапе отсечения сделок с экстремальными параметрами (рекомендация по этому поводу была предоставлена технической миссией по направлению "Механизм оценки обменного курса", организованной при поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO);
- увеличения удобства использования официального курса гривны к иностранным валютам в качестве финансового индикатора (бенчмарка) при расчетах по сделкам в день его установления – из-за изменения времени сбора данных для его исчисления и публикации;
- определения механизма расчета справочного значения курса гривны к доллару в особых условиях, что необходимо для выполнения принципов IOSCO.