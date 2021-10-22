Изменить расчет официального курса гривны предложил НБУ

В городе Запорожье японская кухня особо популярна. Это вкусно, необычно и в большинстве случаев еще и полезно. Если вы давно мечтали заказывать роллы на ужин и при этом не набирать лишний вес, то просто обратите внимание на такое заведение, как Venum Sushi в Запорожье.

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