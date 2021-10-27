Объем денежных переводов из-за границы в Украину вырос почти на 20%

На 19,7% вырос объем денежных переводов в Украину. За девять месяцев украинцы получили в общей сложности заграничных переводов на сумму в 10,34 млрд долларов, что на 1,7 млрд долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в отчете Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов, в том числе и трудовых мигрантов.

По данным Нацбанка, в сентябре объем переводов стал чуть выше, чем месяцем ранее. В сентябре 2021-го в Украину перевели 1,266 млрд долларов, а в сентябре прошлого года эта сумма достигала 1,026 млрд долларов. Таким образом, объемы переводов в сентябре этого года увеличились на 240 млн долларов или на 23,4%.

Из почти 10,34 млрд долларов, переведенных в этом году в Украину почти половина из них (4,39 млрд грн) поступили в страну через неформальные каналы, через корсчета банков переведены 668 млн грн, через международные платежные системы - почти 2,32 млрд грн.