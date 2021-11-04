НБУ стал жестче защищать доллар, но "Укрэнерго" все равно просадило его курс

В пятницу, 5 ноября, доллар подешевел на межбанке на 6 копеек - до 26,09-26,1 грн/$. Совокупно за неделю (с прошлой пятницы) "американец" потерял 17 копеек.

Наличные курсы в кассах банков опустились на 5-10 копеек, и оказались перед выходными на таких уровнях:

26,20-26,40 грн/$ - на продаже;

26,0-26,15 грн/$ - на покупке.

Сегодня люди покупали валюту достаточно активно, но из-за снижения безнала оптовые наличные курсы все равно просели с 26,20-26,28 грн/$ до 26,15-26,25 грн/$.

"Население почти не сдает доллар, понятно, что украинцам не нравится низкий курс. Все надеются на отскок курса наверх, и держат валюту. А покупки идут, не массовые, но все же", - рассказал "Стране" казначей одного из банков.

"Укрэнерго" заливает доллар Нацбанку

На межбанке в пятницу продолжалась вчерашняя тенденция. Снова доминировали валютные продажи, и хотя они немного уступали 4 ноября, но оставались выше среднего: объем сделок на Bloomberg сократился с $371 млн до $302 млн. Главным покупателем доллара остался Национальный банк, который по разным оценкам, приобрел $180-200 млн.



Основным валютным продавцом на безналичном рынке осталось госпредприятие "Укрэнерго", разместившее накануне еврооблигации на $825 млн. Если вчера казначеи оценивали объем его продажи доллара на уровне до $180 млн, то сегодня - в районе $150 млн. Финансисты рассказали, что большую часть этого доллара продал Ощадбанк и чуть меньше - Укрэксимбанк.

"Торговля пошла по утвержденному плану. Национальный банк стоял весь день на 26,1 грн/$, и выкупал излишки. Регулятор удержал эту отметку. По всему видно, что он не желает видеть курс ниже 26 грн/$. Ведь мог запросто провалиться к этому уровню и выкупать валюту еще дешевле", - прокомментировал "Стране" ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Открывался межбанк с просадки курса на 4,5 копейки - первая сделка на $1,5 млн прошла по 26,1250 грн/$. А Нацбанк немного дороже откупил традиционные $5 млн. Но после пошли активные валютные продажи, и рынок быстро оказался на уровне 26,1 грн/$. Трейдеры НБУ решили ухватиться именно за него: регулятор поставил курс выкупа на уровне 26,1 грн/$, и целый день не сходил с него, чтобы не происходило на торгах. Котировки лишь иногда отступали на 26,09 грн/$, но быстро возвращались на 26,1 грн/$. Стало ясно, что Национальный банк выкупит любой объем доллара, который предложит рынок. Потому итоговые 26,09-26,1 грн/$ никого не удивили.

Главными валютными продавцами назвали Ощадбанк и Укрэксимбанк, а основным покупателем - Нацбанк.

"Были и другие продавцы, кроме "Укрэнерго". Агроэкспортеры и металлурги продавали валюту под зарплаты и будущие квартальные налоги, ощущались продажи IT-сектора. Но все они уступали по объему "Укрэнерго", и были на торгах вспомогательной силой. На покупке доминировал Нацбанк, по понемногу доллар откупали иностранцы, которые продолжают выходить из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма)", - рассказал "Стране" заместитель председателя правления одного из банков.

По данным Нацбанка, с понедельника по пятницу (1-5 ноября) портфель гривневых ОВГЗ у нерезидентов сократился на 615,2 млн грн, и составил 92,9 млрд грн. Общий объем их вложений в наши гособлигации был на уровне 93,4 млрд грн за счет увеличения покупок валютных бумаг.

Минфин заманивает иностранцев

Министерство финансов не оставляет надежды привлечь иностранцев к новым покупкам ОВГЗ. Потому выставляет на будущий вторник, 9 ноября, сразу 8 новых выпусков своих бумаг на продажу.

Один выпуск будет в евровалюте, по-видимому правительство хочет перекрыть погашенный на этой неделе пакет на €214 млн. Рынку предложат такую же облигацию - сроком обращения на 1 год в безлимитном формате. Если еще и ставку дадут повыше старой (та была на уровне 2,45% годовых), то может и смогут заинтересовать банки, которые собирают у населения депозиты в евро в среднем по 0,45% годовых (или вообще ставят ставку 0%), и не знают, куда их девать.

А 7-мь остальных ОВГЗ будет в гривне, в том числе на длинные сроки:

на 3 месяца с лимитом 500 млн грн;

на 1 год с лимитом 3 млрд грн;

на 1,5 года с лимитом 3 млрд грн;

на 2 года, безлимит;

на 3 года, безлимит;

на 5 лет, безлимит;

на 6 лет, безлимит.

Краткосрочные бумаги могут заинтересовать банки, которым нужно пересидеть мертвый новогодний период. А вот 5 и 6 лет точно рассчитаны на иностранцев, хотя нет уверенности, что они кинутся их раскупать, даже если Минфин предложит ставку от 13% годовых. Поскольку западные инвестфонды сворачивают свои позиции на развивающихся рынках, и постепенно возвращаются в доллар в расчете на рост доходностей до казначейским обязательствам США (treasury) по мере ужесточения монетарной политики американского Федрезерва.

По старым ОВГЗ на следующей неделе предстоит два погашения, которые не скажутся на межбанке:

10 ноября - на 4,9 млрд грн проценты (купон), большая часть бумаг принадлежит Нацбанку;

13 ноября - на 141 млн грн проценты (купон).

Куда упадет курс доллара

Ключевым событием валютного рынка на следующей неделе останется распродажа доллара "Укрэнерго", у которого в загашнике осталось около $500 млн (из полученных $825 млн), и которому нужна гривна для погашения долгов по "зеленой" энергетике. Никто не сомневается, что энергетики продолжат лить доллар на межбанке, но казначеи пока не берутся предсказать, как будет меняться тактика Нацбанка при выкупе этих средств. Ведь все понимают, что такой объем может поглотить только регулятор.

При этом многие снова заговорили об инфляционной стороне этих покупок.

"Нельзя забывать, что, когда Нацбанк выкупает доллар, он печатает гривну, а эмиссия давит на цены. Притом, что официальная инфляция у нас и так активно растет, и уже достигла 11%. В конце концов за весь "этот банкет" заплатит народ в магазинах", - отметили "Стране" в одном из банков.

Вместе с энергетиками доллар активнее будут продавать экспортеры, которые предвкушают дальнейшее укрепление гривны, и будут готовиться к уплате квартальных налогов до 19 ноября.

Казначеи ждут, что межбанк с понедельника начнет штурмовать отметку 26,0 грн/$. А если доллар упадет на этот уровень, и Нацбанк не будет его сильно защищать, то котировки могут провалиться еще ниже.

"Если валютные покупатели не появятся, и НБУ не будет активно сдерживать курс, то уровень 25,5 грн/$ будет достигнут очень быстро. А там и до 25,0 грн/$ не так далеко. Не так уж это нереально", - спрогнозировал Андрей Шевчишин.

Евро подняли, несмотря на плохие отчеты

На мировом рынке доллар активно шатался в разные стороны целый день, пока рынки переваривали текущие новости. Диапазон - $1514-1563/€. Но по итогам дня американская валюта немного потеряла, а курс евро приподнялся с $1,1545/€ до $1,1555/€.

Сначала трейдеров расстроил отчет из Германии, где промышленное производство за сентябрь упало на 1,1%. А потом пришли данные о сокращении в еврозоне розничных продаж на 0,3% в месячном выражении и на 2,5% в годовом. Поначалу это стимулировало продажу евро.

Но после аналитики заговорили о том, что негативная макроэкономическая статистика подтолкнет Европейский Центробанк к ужесточению своей монетарной политики, и главное - к сокращению эмиссии евро. Что взбодрило рынки. Там подрос спрос на евро, и немного приподнялись его котировки.

В Украине средний наличный курс евро опустился на 10 копеек на продаже и на 15 копеек на покупке: