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Экономика Сегодня, 21:4068
В 5 копейках от отметки 26 грн/$ остановился курс НБУ

На межбанковских валютных торгах в среду, 10 ноября, курс доллара США не изменился, оставшись на вторничном уровне 26,09 гривен за доллар.

А вот Национальный банк на четверг на четыре копейки приподнял гривню по отношению к доллару.

Об этом говорят данные торгов и сайта регулятора.

Утром торги на межбанке открылись в пределах 26,05-26,07 гривен за доллар. Весь день котировки  оставались неизменными, к вечеру они установились на уровне 26,0850-26,1050 гривен за доллар.

Курс евро к концу торгов составил 30,1490-30,17210 гривен за евро. Курс рубля - 0,3686-0,3691 гривен за рубль.

В 5 копейках от отметки 26 грн/$ остановился курс НБУ

По данным НБУ, справочное значение курса гривни к доллару 10 ноября составило 26,0627 гривен за доллар.

С начала года курс гривны на межбанке укрепился на 7,84% - с 28,31 до 26,09 гривен за доллар.

Между тем на 11 ноября Нацбанк установил курс доллара на отметке 26,0575 гривен (сегодняшний официальный курс равен 26,0927 гривням). Курс евро от НБУ на завтра составляет 30,1186 гривен (сегодня он был 30,2075 гривен за евро).

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