 

Перед выходными гривня к доллару на межбанковском рынке Украины упала сразу на 13 копеек

Экономика Вчера, 20:4272
Перед выходными гривня к доллару на межбанковском рынке Украины упала сразу на 13 копеек

В пятницу, 12 ноября, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до  26,24 грн/$ по сравнению с 26,11 грн/$ в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на участников валютного рынка.

По словам участников валютного рынка торги на межбанке открылись в диапазоне 26,08-26,10 грн/$, затем котировки выросли до 26,12-26,15 грн/$, после чего установились на уровне 26,24-26,26 грн/$.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 7,31%, с 28,31 грн/$ до 26,24 грн/$.

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