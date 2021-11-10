Перед выходными гривня к доллару на межбанковском рынке Украины упала сразу на 13 копеек

В пятницу, 12 ноября, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 26,24 грн/$ по сравнению с 26,11 грн/$ в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на участников валютного рынка.

По словам участников валютного рынка торги на межбанке открылись в диапазоне 26,08-26,10 грн/$, затем котировки выросли до 26,12-26,15 грн/$, после чего установились на уровне 26,24-26,26 грн/$.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 7,31%, с 28,31 грн/$ до 26,24 грн/$.