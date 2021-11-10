В Украине с пятницы вводят новые банкноты номиналом 20 и 200 гривен

С пятницы, 19 ноября, Национальный банк Украины вводит в обращение памятные банкноты номиналом 20 и 200 гривен. Они посвящены 30-й годовщине независимости нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Купюры будут воспроизводить существующий дизайн банкнот в 20 и 200 гривен, но при этом они имеют важное отличие: на их лицевой стороне нанесена символика празднования 30-й годовщины независимости Украины.

Памятная банкнота номиналом 20 гривен выполнена на основе образца 2018 года с подписью председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко серии ЯА 2021 года выпуска. Размер банкноты - 69 x 130 мм, тираж - 30 000 штук.

Основной рисунок лицевой стороны - портрет Ивана Франко, главное изображение обратной стороны - здание Львовского оперного театра.

Памятная банкнота номиналом 200 гривен выпущена на освнове образца 2019 года с подписью Кирилла Шевченко серии ЯА 2021 года выпуска. Размер банкноты - 75 x 148 мм, тираж – 30 000 штук.

Основное изображение лицевой стороны - портрет Леси Украинки, главный рисунок обратной стороны - въездная башня Луцкого замка.



