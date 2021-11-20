Новости ТОП-7

Кажется, в нашей стране не осталось тех, кто бы не слышал его имя. Дмитрий Борисов ресторатор, известный далеко за пределами Украины. В прошлом рекламщик и повар, сегодня — основатель ресторанной сети, которая объединяет более 50 заведений.

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