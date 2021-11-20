Новости ТОП-7
Досуг
Кажется, в нашей стране не осталось тех, кто бы не слышал его имя. Дмитрий Борисов ресторатор, известный далеко за пределами Украины. В прошлом рекламщик и повар, сегодня — основатель ресторанной сети, которая объединяет более 50 заведений.
Сегодня, 12:5626
Медицинский сотрудник, помимо крепких знаний и практических умений, должен также всегда иметь качественную и ухоженную медицинскую одежду. Ведь она, во-первых, указывает на принадлежность к профессии, а во-вторых, вызывает со стороны пациента большое доверие к врачу, и это факт!
Сегодня, 10:4460
Согласитесь, трудно представить дом без качественного и надлежащего освещения, и если данный вопрос в вашем случае актуален, важно не только максимально оперативно решить его, но также знать, где искать все для этого необходимое.
Вчера, 11:58157
В интернет-магазин Sosna можно зайти из любого региона, но у портала есть адрес, электронная почта и телефоны, по которым можно получить бесплатную консультацию. Компания более 12 лет специализируется на реализации искусственных деревьев.
20-ноя-2021, 20:22179
Теоретические и практические навыки управления транспортным средством на сегодняшний день являются очень важными, полезными и нужными. И если вы хотите успешно сдать на права, очень важно максимально ответственно и тщательно подойти к выбору подходящей автошколы.
20-ноя-2021, 18:28219
Процесс приготовления теста – один из самых трудозатратных и физически сложных. В условиях, когда необходимо приготовить большое количество выпечки или хлебобулочных изделий, важно приобрести современное профессиональное оборудование.
20-ноя-2021, 12:49176
События
Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал фото с доктором и телеведущим Евгением Комаровским, телеведущим Савиком Шустером, украинским журналистом Дмитрием Гордоном и экс-премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Сегодня, 13:0211
Двух украинцев задержали в Литве за перевозку нелегальных мигрантов на машинах с польскими номерами.
Сегодня, 13:0115
По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 264 млн человек во всем мире (3,6% населения планеты) имеют панические расстройства.
Сегодня, 10:4167
Украинские граждане и их предприятия, которые попали под массовые санкции по решениям СНБО и указам президента Зеленского, готовятся дать бой в Верховном суде.
Сегодня, 10:1380
Третью бустерную дозу вакцины от коронавируса в Украине начнут вводить только после того, как по меньшей мере 60% взрослого населения получат две дозы препарата.
Сегодня, 10:1077
Во Франции правительство заявляет, что пятая волна коронавируса в стране уже "начинается молниеносными темпами".
Сегодня, 10:0979