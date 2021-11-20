Новости ТОП-7

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Досуг

ТОП 5 заведений Дмитрия Борисова
ТОП 5 заведений Дмитрия Борисова
Кажется, в нашей стране не осталось тех, кто бы не слышал его имя. Дмитрий Борисов ресторатор, известный далеко за пределами Украины. В прошлом рекламщик и повар, сегодня — основатель ресторанной сети, которая объединяет более 50 заведений.
Сегодня, 12:5626
Где покупать медицинскую одежду выгодно?
Где покупать медицинскую одежду выгодно?
Медицинский сотрудник, помимо крепких знаний и практических умений, должен также всегда иметь качественную и ухоженную медицинскую одежду. Ведь она, во-первых, указывает на принадлежность к профессии, а во-вторых, вызывает со стороны пациента большое доверие к врачу, и это факт!
Сегодня, 10:4460
Обустройство освещения дома: где обзавестись всем необходимым
Обустройство освещения дома: где обзавестись всем необходимым
Согласитесь, трудно представить дом без качественного и надлежащего освещения, и если данный вопрос в вашем случае актуален, важно не только максимально оперативно решить его, но также знать, где искать все для этого необходимое.
Вчера, 11:58157
Где купить новогоднюю искусственную елку
Где купить новогоднюю искусственную елку
В интернет-магазин Sosna можно зайти из любого региона, но у портала есть адрес, электронная почта и телефоны, по которым можно получить бесплатную консультацию. Компания более 12 лет специализируется на реализации искусственных деревьев.
20-ноя-2021, 20:22179
Как выбрать автошколу в Днепре - советы для начинающих
Как выбрать автошколу в Днепре - советы для начинающих
Теоретические и практические навыки управления транспортным средством на сегодняшний день являются очень важными, полезными и нужными. И если вы хотите успешно сдать на права, очень важно максимально ответственно и тщательно подойти к выбору подходящей автошколы.
20-ноя-2021, 18:28219
Тестомес – отменный результат без усилий
Тестомес – отменный результат без усилий
Процесс приготовления теста – один из самых трудозатратных и физически сложных. В условиях, когда необходимо приготовить большое количество выпечки или хлебобулочных изделий, важно приобрести современное профессиональное оборудование.
20-ноя-2021, 12:49176

События

Аваков с Гордоном, Шустером и Комаровским сделали совместное фото со щитом и мечами
Аваков с Гордоном, Шустером и Комаровским сделали совместное фото со щитом и мечами
Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал фото с доктором и телеведущим Евгением Комаровским, телеведущим Савиком Шустером, украинским журналистом Дмитрием Гордоном и экс-премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Сегодня, 13:0211
За перевозку нелегальных мигрантов в Литве задержали двух украинцев
За перевозку нелегальных мигрантов в Литве задержали двух украинцев
Двух украинцев задержали в Литве за перевозку нелегальных мигрантов на машинах с польскими номерами. 
Сегодня, 13:0115
Главные симптомы и методы лечения панических атак украинцам назвали в МОЗ
Главные симптомы и методы лечения панических атак украинцам назвали в МОЗ
По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 264 млн человек во всем мире (3,6% населения планеты) имеют панические расстройства.
Сегодня, 10:4167
Что думают правоведы о применении санкций СНБО к украинским гражданам
Что думают правоведы о применении санкций СНБО к украинским гражданам
Украинские граждане и их предприятия, которые попали под массовые санкции по решениям СНБО и указам президента Зеленского, готовятся дать бой в Верховном суде.
Сегодня, 10:1380
Когда украинцы получат доступ к бустерной прививке от ковида объяснил Ляшко
Когда украинцы получат доступ к бустерной прививке от ковида объяснил Ляшко
Третью бустерную дозу вакцины от коронавируса в Украине начнут вводить только после того, как по меньшей мере 60% взрослого населения получат две дозы препарата. 
Сегодня, 10:1077
О "молниеносном начале" пятой волны коронавируса заявили во Франции
О "молниеносном начале" пятой волны коронавируса заявили во Франции
Во Франции правительство заявляет, что пятая волна коронавируса в стране уже "начинается молниеносными темпами".
Сегодня, 10:0979
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