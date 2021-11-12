Рашкован заявил что транш от МВФ поступит в Украину уже сегодня

Транш от Международного валютного фонда, выделение которого накануне согласовал Совет директоров МВФ, поступит на счета Украины уже во вторник, 23 ноября.

Об этом в Facebook сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"Второй транш программы в размере около 700 млн долларов уже во вторник будет на счетах украинского правительства", - сообщил он.

Рашкован поблагодарил тех, кто работал над исполнением этого решения, а также заявил, что необходимо продолжать работу и в дальнейшем.

Отметим, что совместная программа Stand-by между Украиной и МВФ на сумму 5 млрд долларов была утверждена 9 июня 2020 года. Она направлена ​​на преодоление последствий пандемии Covid-19, укрепление результатов и продление реализации важных структурных реформ в Украине.